Sur Instagram, vous allez enfin pouvoir mettre les Reels en pause

Instagram teste en ce moment une fonction attendue de longue date par les utilisateurs : la possibilité de mettre en pause les Reels, comme le fait déjà TikTok, son grand concurrent. Il était grand temps !

Depuis plusieurs années maintenant, Instagram a transformé toutes ses vidéos en Reels, de courtes vidéos en format vertical à faire défiler à l'infini, afin de copier TikTok et son succès insolent. Le réseau social a par la suite déployé tout un tas de nouvelles fonctions, comme la possibilité de créer des Reels à partir des Stories, des options de remix, l'ajout de filtres ou encore l'accès à une grande bibliothèque musicale. Pourtant, il y a une chose qui lui manque par rapport à son concurrent, et qui se fait cruellement sentir : la possibilité de mettre la vidéo en pause.

En effet, sur Instagram, impossible de s'arrêter en plein visionnage, que ce soit à la suite d'une interruption extérieure, pour suivre un tuto ou une recette de cuisine. Il n'y a pas d'autre choix que de relire la vidéo dans son intégralité. Autant dire que ce n'est guère pratique... Mais cela pourrait bientôt changer ! Selon la CNBC, Meta serait en train de tester la fonction auprès d'un petit nombre d'utilisateurs sur l'ensemble du globe, sans qu'il n'y ait de date de déploiement pour l'instant. Il était temps !

© Meta

Reels Instagram : une simple pression de doigt pour mettre en pause

Pour mettre un Reel en pause, il suffira d'une pression du doigt sur l'écran. Un geste qui permet, jusqu'ici, de couper le son de la vidéo. Pour la mettre en pause, il faut maintenir son doigt appuyé sur l'écran, mais le visionnage reprend sitôt qu'il est levé. Un fonctionnement qui est loin d'être logique et, surtout, pratique, et qui est fustigé par de nombreux utilisateurs.

Cette nouvelle fonction arrive à un moment opportun, étant donné que le sort de TikTok aux États-Unis est plus qu'incertain. Après une brève indisponibilité début janvier, le réseau social chinois est en sursis jusqu'au 5 avril, date à laquelle il pourrait être définitivement interdit – il est déjà indisponible sur les magasins d'applications d'Apple et de Google.

"Nous allons voir ce qui va se passer avec TikTok, et quoi qu'il en soit, je m'attends à ce que les Reels sur Instagram et Facebook continuent de croître", déclarait d'ailleurs Mark Zuckerberg, lors d'un appel avec des analystes mercredi. Meta a également annoncé une nouvelle application de montage vidéo appelée Edits, chargé de concurrencer CapCut de ByteDance. Le réseau social va aussi prochainement adopter une grille d'affichage pour les profils favorisant les contenus verticaux, et non plus des carrés – ce qui fait crisser certains utilisateurs et promet d'engendrer une certaine pagaille.