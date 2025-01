TikTok aux États-Unis : 75 jours de sursis pour trouver une solution

L'avenir de TikTok aux États-Unis est toujours incertain. Après une interdiction, un arrêt et un retour, le réseau social bénéficie d'un nouveau sursis le temps de trouver une solution pour continuer sous bannière américaine.

[Mis à jour le mardi 21 janvier 2025 à 11 h 10] Le feuilleton TikTok continue aux États-Unis. Avec un nouvel épisode signé Donald Trump. Menacé d'interdiction depuis des mois, puis indisponible durant quelques heures, le réseau social TikTok a finalement fait son retour aux États-Unis. Vendredi 17 janvier, la Cour suprême, autrement dit la plus haute juridiction américaine, avait pourtant approuvé l'entrée en vigueur d'une loi interdisant le réseau social dans le pays, rapportait Le Monde.

Une loi qui avait pour objectif de prévenir les risques d'espionnage et de manipulation par les autorités chinoises des utilisateurs de TikTok. Des suspicions alimentant alors le nerf de la guerre entre les États-Unis et la Chine. Vendredi, les juges déclaraient alors que "pour plus de 170 millions d'Américains, TikTok offre un important mode d'expression, d'interaction et d'appartenance à une communauté. Mais le Congrès a établi que sa cession était nécessaire pour répondre à ses inquiétudes bien fondées en matière de sécurité nationale".

TikTok aux États-Unis : un avenir entre les mains de Donald Trump

Dans les faits, l'interdiction du réseau social aux États-Unis soulevait de nombreuses interrogations. D'une part, aucune information concernant la mise en place d'un tel dispositif n'avait été communiquée et comme le rappelait CNN, "aucun précédent de blocage par le gouvernement américain d'une grande plateforme de médias sociaux" n'a été réalisé jusqu'alors. D'autre part, comment empêcher les utilisateurs de migrer vers d'autres réseaux sociaux tels que les historiques X, Facebook et Instagram, ou de nouveaux venus comme Mastodon, Bluesky ou encore Xiaohongshu/RedNote.

Quelques instants après les délibérations du Congrès, le président élu Donald Trump prenait connaissance du choix des juges et déclarait s'être entretenu au téléphone avec le président chinois, Xi Jinping. Selon CNN, il affirmait qu'ils avaient eu "une excellente discussion sur TikTok et une excellente discussion sur de nombreux autres sujets." De quoi rassurer les utilisateurs avant le 19 janvier.

TikTok aux États-Unis : une suspension durant 12 heures

Ainsi, dimanche, des millions d'utilisateurs américains se sont réveillés avec effroi face à l'impossibilité d'accéder au réseau social. En effet, TikTok avait disparu des boutiques d'applications, Android comme iOS, et ceux qui avaient déjà téléchargé le réseau social ne pouvaient plus l'ouvrir, précise Libération. Outre TikTok, c'est l'ensemble des applications liées à ByteDance, propriétaire du réseau social, qui ont été retirées des App Store et Play Store. Ainsi, CapCut, Lemon8 ou encore Lark ont été touchés.

Puis en fin de journée, TikTok est réapparu. Aux alentours de 18h30, le réseau social a communiqué sur X sa réouverture : "En accord avec nos fournisseurs de services, TikTok est en train de rétablir le service. Nous remercions le président Trump d'avoir apporté la clarté nécessaire et l'assurance à nos fournisseurs de services qu'ils ne subiront aucune pénalité en fournissant TikTok à plus de 170 millions d'Américains et en permettant à plus de 7 millions de petites entreprises de prospérer."

Ce lundi, TikTok peut remercier le soutien de Donald Trump. Le président américain a exigé un retour de la plateforme aux États-Unis et proposé une solution à son maintien. "Je voudrais voir une société commune contrôlée à 50% par des Américains", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Une mesure qui permettrait à TikTok de maintenir sa présence dans le pays tout en répondant aux préoccupations de sécurité nationale souvent évoquées par le gouvernement américain.

Quelques heures après son investiture en tant que 47e président des Etats-Unis, Donald Trump a annoncé se laisser du temps pour finaliser l'issue de TikTok. Il accorde 75 jours de sursis à l'application. Un temps qu'il espère satisfaisant pour trouver un accord de rachat des droits américains de la plateforme. Un sursis qui a de quoi rassurer les utilisateurs américains et sans doute éviter un exode massif de certains vers d'autres réseaux sociaux.