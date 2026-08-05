WhatsApp ajoute des fonctions bien pratiques pour faciliter les discussions de groupes

WhatsApp continue d'améliorer les discussions de groupes en ajoutant de nouvelles fonctions bien utiles, notamment pour la création de nouvelles conversations à plusieurs, la réalisation de sondages et les notifications.

Après avoir ajouté un historique des messages, des étiquettes pour identifier les participants et des rappels d'événements, WhatsApp continue d'enrichir ses discussions de groupe avec une série de nouveautés destinées à faciliter l'organisation des échanges. Dans un billet de blog, Meta annonce l'arrivée de trois nouvelles fonctions concernant les notifications, la création de groupes et les sondages, avec l'objectif de rendre les échanges plus simples à gérer au quotidien.

WhatsApp : sondage, notifications et création de groupe

La première nouveauté n'est autre que l'arrivée d'une mention "@tous", qui permet d'alerter tous les membres d'un groupe en une seule fois. Jusqu'à présent, il fallait mentionner chaque personne individuellement ou envoyer un simple message en espérant que chacun le remarque. Désormais, en saisissant "@tous", tous les participants reçoivent une notification, même s'ils ont mis la discussion en sourdine. Exactement comme ce que proposent déjà des plateformes comme Slack ou Discord.

Il est toutefois possible, pour ceux qui ne désireraient pas être dérangés par cette fonction, de désactiver spécifiquement les notifications liées à la mention "@tous" dans leurs paramètres. De plus, dans les groupes comportant plus de 32 membres, seuls les administrateurs sont en mesure de l'utiliser afin de limiter les abus.

WhatsApp simplifie également la création de nouveaux groupes, en permettant d'en former un à partir des membres d'une conversation existante, sans avoir à les ajouter un par un. Cela permet de créer une discussion parallèle très rapidement, par exemple pour organiser un cadeau d'anniversaire commun ou échanger sur un sujet précis sans encombrer la discussion principale.

© Meta

Les sondages profitent eux aussi de plusieurs améliorations. Les créateurs peuvent désormais fixer une date et une heure de clôture, ce qui permet d'interrompre automatiquement les votes une fois le délai écoulé. Il devient également possible de rendre les votes anonymes afin que les participants ne voient pas les choix des autres membres. Enfin, WhatsApp autorise désormais la modification de la question d'un sondage pendant les quinze minutes suivant sa publication, un délai qui permet de corriger une erreur, ou de reformuler la question sans devoir créer un nouveau sondage. Ces nouveautés sont en cours de déploiement sur Android et iOS.