L'IA de WhatsApp va-t-elle réellement avoir accès à toutes vos conversations ? Le vrai du faux

Un message alarmiste circule actuellement sur WhatsApp, prétendant que l'IA intégrée à la messagerie va bientôt siphonner les conversations si les administrateurs des groupes n'effectuent pas une manipulation. Qu'en est-il vraiment ?

Depuis plusieurs semaines, des messages d'avertissement circulent dans des groupes WhatsApp, en commençant généralement par un alarmant "Information importante pour les administrateurs des groupes." Comme le rapporte Radio France, ils affirment que l'intelligence artificielle de Meta pourra bientôt accéder à "toutes les conversations" et "messages de groupe", aux"numéros de téléphone" des membres, et même "récupérer des informations personnelles" sur les smartphones des utilisateurs, y compris leurs conversations privées. Pour éviter cela, les administrateurs sont invités à changer les paramètres de confidentialité des groupes de toute urgence.

Forcément, beaucoup d'utilisateurs ont relayé ces messages, espérant prévenir leurs proches et les aider à garder la main sur leurs données personnelles. Mais, en réalité, les choses sont beaucoup plus nuancées. Cette chaîne de messages repose sur une interprétation erronée du fonctionnement de l'application et de l'IA de l'entreprise, en mélangeant des fonctions actives et d'autres encore non déployées en France, le tout assorti de zones grises et saupoudré de l'inquiétude qu'entraîne l'intégration forcée de l'intelligence artificielle en général.

Meta AI dans WhatsApp : des messages chiffrés de bout en bout

Tout commence fin mars 2025, lorsque Meta AI fait ses débuts dans WhatsApp, mais aussi sur Facebook et Instagram. Le chatbot, présent sous la forme d'un cercle bleu flottant au niveau des conversations, entraîne immédiatement un sentiment légitime de méfiance, surtout qu'il ne peut pas être désactivé.

Quelques mois après, Meta annonce utiliser tout ce que les utilisateurs publient sur Facebook, Instagram, WhatsApp ou Threads (photos, légendes, commentaires, publications, etc.) pour entraîner son intelligence artificielle, à moins qu'ils ne s'y opposent avant la date butoir. Si l'entreprise a effectivement accès aux conversations avec l'IA, en aucun cas elle n'a accès aux autres, qui sont strictement privées.

D'ailleurs, c'est tout simplement impossible pour les discussions WhatsApp, puisqu'elles bénéficient du chiffrement de bout en bout. Cela signifie que les messages sont chiffrés lorsqu'ils quittent l'appareil de l'expéditeur et ne peuvent être déchiffrés que par le destinataire. En théorie, ni WhatsApp ni sa maison mère Meta ne disposent des clés permettant de lire le contenu de ces échanges. Et cette architecture de sécurité reste en place malgré l'intégration des nouvelles fonctions d'intelligence artificielle – c'est d'ailleurs le principal argument marketing de la messagerie instantanée.

© Radio France

Meta AI, lui, n'a accès qu'aux contenus que les utilisateurs choisissent volontairement de lui transmettre. Aussi, lorsqu'une personne interagit avec Meta AI dans une conversation dédiée ou mentionne l'assistant dans un échange, les messages concernés – et uniquement ceux concernés, pas le reste de l'échange – sont alors traités par le système afin de produire une réponse. En revanche, l'assistant ne parcourt pas automatiquement les discussions privées des utilisateurs.

Il existe toutefois une zone de flou dans les groupes puisque, si quelqu'un y active Meta AI, toutes les personnes participant à la conversation voit les informations qu'elles y partagent aspirées par le chatbot, même si elles n'y ont pas consenti individuellement. Dans le doute, mieux vaut donc ne pas être trop expansif.

Meta AI dans WhatsApp : à quoi l'IA accède exactement ?

La confusion vient également de plusieurs fonctions annoncées par Meta. En effet, fin mai 2025, l'entreprise a annoncé l'arrivée d'une option permettant d'obtenir un résumé des conversations et des (trop nombreux) messages non-lus grâce à l'IA. Une fonction pratique sur le papier, mais qui représente un défi de taille pour garantir la confidentialité des échanges.

La firme a beau assuré que ses serveurs ne pourront pas analyser le contenu des conversations grâce à la technologie du "private processing" (traitement privé) et qu'elle utilisera des connexions chiffrées, des environnements sécurisés, et tout ce qui va avec, la méfiance est légitimement de mise. Toutefois, si cette fonction est actuellement en cours de déploiement aux États-Unis, aucune date n'a encore été communiquée pour la France. Il n'y a donc rien à craindre de ce côté-là… pour le moment.

En fin, concernant la fameuse option "Confidentialité avancée des discussions", celle-ci existe bel et bien en France depuis fin avril 2025. En revanche, elle ne fait pas du tout ce qu'affirment les rumeurs.

En réalité, elle limite certaines actions sur les contenus d'une conversation, comme l'exportation des messages, l'enregistrement automatique de fichiers partagés et la mention de Meta AI. Elle constitue donc bien une couche de protection supplémentaire pour les participants d'un groupe, mais elle ne rend pas les conversations illisibles par l'IA si le chatbot est volontairement activé et n'empêche pas la collecte des données publiques par l'entreprise.

Maintenant que les choses sont clarifiées, il apparaît que les messages alarmistes qui circulent depuis plusieurs semaines reposent davantage sur des craintes légitimes que sur des faits avérés. Mais si Meta AI n'a donc pas accès à l'ensemble des conversations WhatsApp et ne peut pas contourner le chiffrement de bout en bout, cela ne signifie pas que toutes les inquiétudes doivent être balayées d'un revers de main. L'intégration progressive de l'intelligence artificielle dans les services de messagerie soulève de véritables questions sur la confidentialité, le consentement et l'utilisation des données personnelles.