WhatsApp va rendre ses messages éphémères vraiment éphémères

Disparaissant automatiquement après un certain temps, les messages éphémères de WhatsApp sont très prisés pour les conversations confidentielles, voire intimes. Ils soufrent toutefois d'un petit défaut que la messagerie va enfin corriger.

Les messages éphémères de WhatsApp sont particulièrement utiles lorsque vous souhaitez avoir une conversation confidentielle, sans laisser de traces écrites derrière vous – pour organiser un anniversaire surprise ou partager des photos coquines lors de conversations "intimes", par exemple. En effet, comme leur appellation le suggère, ils sont temporaires : ils disparaissent automatiquement au bout d'un certain temps, chez l'expéditeur comme chez le destinataire. Sur WhatsApp, ils sont supprimés de la conversation au minimum après sept jours, qu'ils aient été lus ou non.

Et c'est là un des défauts de cette fonction pourtant fort pratique : il est impossible de déterminer au bout de combien de temps ils s'effacent automatiquement et, sept jours, c'est quand même sacrément long pour des conversations qui peuvent être sensibles. Un point que Meta compte visiblement corriger puisque le site spécialisé WABetaInfo a découvert, dans la version bêta 2.26.15.11 sur Android, de nouvelles options de suppression.

© WABetaInfo

Messages éphémères WhatsApp : une durée de vie personnalisable

Plus de six ans après le déploiement de la fonction, Meta va enfin donner plus de contrôle aux utilisateurs, en leur permettant de choisir de supprimer leurs messages éphémères au bout de 5 minutes, 1 heure ou 12 heures – en plus des options de 24 heures, 7 jours et 90 jours déjà présentes. Le compte à rebours démarrera dès que le destinataire a ouvert le message. Notons que, lorsque l'option sera activée, le message s'effacera automatiquement au bout de 24 heures s'il n'est pas ouvert par le destinataire. Nous ne savons toutefois pas quand cette amélioration sera déployée en version stable auprès du grand public, mais cela ne devrait guère tarder.

Attention, WhatsApp précise tout de même que, malgré cette protection, "les gens pourraient trouver d'autres moyens de sauvegarder les messages". C'est le cas par exemple, si un destinataire fait une capture d'écran du message original, s'il le cite ou s'il le transfère dans une conversation. Il existe également une option permettant d'en sauvegarder avec l'accord de son auteur.