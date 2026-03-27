Appels vidéo natifs, mise en forme : le RCS fait sa révolution

Le RCS a droit à une nouvelle mise à jour, l'Universal Profile 4.0. La nouvelle version du protocole va notamment pouvoir prendre en charge les appels vidéo natifs dans les applications de messagerie et la mise en forme du texte.

Pendant des années, Google s'est efforcé de généraliser le RCS – Rich Communication Services –, le protocole de communication destiné à remplacer les SMS et les MMS pour l'échange de messages sur mobile. Développé depuis 2012 par les principaux acteurs de la téléphonie, il est à la fois plus sophistiqué et plus riche que le SMS, avec des fonctions proches de celles qu'offrent des applis comme WhatsApp, Signal, Telegram ou iMessage. Malheureusement, Apple refusait encore et toujours de l'implanter dans ses appareils. Mais, alors que la marque à la pomme a fini par céder en intégrant le RCS à ses iPhone avec iOS 18, le protocole connaît une importante évolution. En effet, la GSMA, l'organisation qui gère le standard RCS, vient d'annoncer l'Universal Profile 4.0, une mise à jour qui introduit notamment les appels vidéo natifs dans les applications de messagerie.

Universal Profile 4.0 : des appels vidéo en natif dans les messageries

La version 4.0 du RCS vient combler certaines lacunes importantes qui le distinguaient encore des services comme WhatsApp ou Messenger. La principale nouveauté est incontestablement l'arrivée des appels vidéo natifs directement intégrés dans les conversations. Concrètement, il devient possible de lancer un appel vidéo depuis un fil de discussion, sans passer par une application externe. Cette fonction, appelée "Messaging-Initiated Video Calls", concerne aussi bien des appels individuels que des appels de groupe.

De plus, pour passer un appel vidéo, il fallait jusqu'ici que les deux correspondants utilisent la même application, comme FaceTime ou WhatsApp. Avec le RCS 4.0, l'appel devient interopérable, c'est-à-dire que la communication devient possible entre différents appareils et écosystèmes. Par exemple, un appel vidéo déclenché depuis une conversation RCS pourra joindre un destinataire qui utilise un smartphone d'une autre marque ou un réseau opérateur différent. Avec ces deux évolutions, le RCS cesse d'être un simple "SMS amélioré" pour devenir un véritable protocole de communication en temps réel.

Universal Profile 4.0 : une multitude de nouvelles fonctions

L'autre évolution importante avec l'Universal Profile 4.0 est la mise en forme des messages. Le RCS intègre désormais des options comme le gras, l'italique ou le texte barré. Si ces fonctions peuvent sembler basiques, elles manquaient pourtant à l'appel, alors qu'elles participent à enrichir les échanges et à les rendre plus lisibles ou expressifs, comme c'est déjà le cas dans la plupart des applications concurrentes.

La qualité des contenus multimédias bénéficie également d'améliorations. Les appareils pourront ajuster automatiquement le format des fichiers envoyés en fonction des capacités du destinataire, afin d'optimiser la qualité des photos, vidéos ou messages audio. Cette évolution vise à réduire les pertes de qualité et à rendre les échanges plus fluides.

Le RCS 4.0 introduit aussi des fonctions relatives aux usages professionnels. Il devient ainsi possible d'intégrer des vidéos en streaming directement dans une conversation, sans téléchargement préalable, ou encore de contrôler la manière dont s'ouvrent les liens partagés. Ces options renforcent l'intérêt du protocole pour les entreprises, qui peuvent proposer des interactions plus interactives avec leurs clients.

Universal Profile 4.0 : une feuille de route assez floue

Si ces avancées sont une excellente nouvelle, quelques incertitudes demeurent toutefois. Le calendrier de déploiement reste flou, avec une arrivée envisagée entre fin 2026 et début 2027. Google devrait être le premier à déployer l'Universal Profile 4.0 dans Google Messages. Mais l'adoption dépendra fortement des acteurs du marché, notamment des fabricants de smartphones et des systèmes d'exploitation. Apple, en particulier, a commencé à intégrer le RCS, mais rien ne garantit qu'il adoptera rapidement toutes les nouveautés du profil 4.0, ce qui pourrait limiter l'interopérabilité promise.

De plus, certaines fonctions annoncées dans les versions précédentes du RCS ne sont pas encore largement déployées, ce qui montre que l'écart entre annonce technique et adoption réelle peut être important. Il va donc falloir faire preuve d'une grande patience...