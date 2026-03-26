Stockage, double compte et IA : cette mise à jour WhatsApp change tout

WhatsApp s'offre une importante mise à jour sur Android et iOS. Au programme : la possibilité d'utiliser deux comptes sur un même iPhone, le transfert des conversations amélioré, une meilleure gestion de l'espace de stockage et une pointe d'IA.

WhatsApp, la messagerie instantanée aux deux milliards d'utilisateurs, a droit à une mise à jour importante qui vise à répondre à plusieurs problèmes fréquents signalés par les utilisateurs : la gestion du stockage, l'utilisation sur plusieurs appareils ou comptes, ou encore certaines fonctions de communication jugées limitées. Il s'agit d'améliorer l'organisation des conversations tout en rendant l'application plus flexible, notamment pour ceux qui utilisent WhatsApp à la fois pour la vie personnelle et professionnelle. Si certaines de ces fonctions étaient déjà disponibles, d'autres font seulement leur apparition maintenant sur Android et iOS.

Nouvelle version WhatsApp : deux comptes, de la gestion de stockage et de l'IA

L'une des évolutions les plus marquantes concerne la possibilité d'utiliser plusieurs comptes sur un même téléphone. En effet, jusqu'à présent, sur iPhone, il fallait utiliser deux téléphones ou recourir à des solutions de contournement pour séparer vie privée et vie professionnelle. WhatsApp permet bien de connecter deux comptes simultanément sur un seul smartphone, mais uniquement sur Android. Les utilisateurs de la marque à la pomme rattrapent donc leur retard.

Une autre amélioration importante concerne la gestion de l'espace de stockage. Au fil des échanges, les photos, vidéos et fichiers volumineux s'accumulent et peuvent saturer la mémoire des smartphones. WhatsApp introduit désormais un nouveau menu dans les paramètres de chaque conversation pour y repérer et supprimer les éléments les plus lourds. L'utilisateur peut ainsi identifier rapidement ce qui occupe le plus de place et faire le ménage sans devoir parcourir manuellement toute sa galerie.

© Meta

Les conversations de groupe bénéficient elles aussi de nouvelles options. Lorsqu'un nouvel utilisateur rejoint une discussion existante, il est désormais possible de lui partager une partie de l'historique des messages. Cette fonction permet d'éviter qu'un nouveau membre se retrouve perdu, sans contexte, dans une conversation déjà bien avancée. Les administrateurs peuvent ainsi transmettre les informations essentielles sans avoir à les recopier ou à les résumer manuellement.

Dans le même esprit de simplification, le transfert des conversations entre smartphones a été amélioré. Jusqu'à présent, il était uniquement possible de les transférer d'un appareil à un autre sur une même plateforme. Il est désormais possible de migrer son historique de discussion d'un iPhone vers un appareil Android, ou inversement, sans perdre ses messages, photos et vidéos. Cette évolution répond à une demande ancienne des utilisateurs qui changeaient d'écosystème et se retrouvaient souvent contraints de repartir de zéro.

Mais cela ne serait pas une bonne mise à jour sans une dose d'intelligence artificielle. WhatsApp intègre des outils capables d'aider à la rédaction des messages en suggérant des réponses ou en reformulant un texte pour le rendre plus clair. Des fonctions de retouche photo sont également proposées directement dans l'application, permettant de modifier l'arrière-plan d'une image ou d'appliquer des styles visuels avant d'envoyer un cliché. Plus besoin de passer par des applications externes pour effectuer des retouches simples.

Enfin, la messagerie instantanée pourra suggérer des stickers au fur et à mesure que l'on saisit des émojis. Il suffit d'un appui pour remplacer un emoji par un sticker reflétant parfaitement son humeur. Toutes ces fonctions sont en cours de déploiement et seront bientôt disponibles pour tout le monde.