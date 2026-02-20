WhatsApp ajoute enfin un historique des messages pour les discussions de groupe

WhatsApp continue d'améliorer les discussions de groupe en ajoutant un historique des messages, qui permet aux nouveaux membres de voir ce qui a été dit précédemment. Une fonction très attendue !

WhatsApp est une messagerie bien pratique pour rester en contact avec sa famille, ses proches et ses amis. Pour renforcer la convivialité et la praticité de sa messagerie instantanée, Meta lui a récemment ajouté plein de fonctions à destination des conversations à plusieurs, comme des étiquettes pour identifier les participants, des stickers textuels ou encore des rappels d'événements (voir notre article). Et l'entreprise ne compte pas s'arrêter là ! Dans un billet de blog, elle annonce le déploiement d'une mise à jour destinée à résoudre une frustration répandue chez ses utilisateurs : l'impossibilité pour un nouvel arrivant dans une conversation de groupe de voir ce qui a été écrit avant son arrivée.

Groupes WhatsApp : un historique des conversations très attendu

Jusqu'à présent, lorsqu'un contact était ajouté à un groupe, il ne pouvait lire que les messages échangés après son intégration, ce qui rendait souvent difficile la compréhension du contexte des discussions en cours, notamment dans les groupes très actifs ou anciens. Par exemple, lorsqu'un utilisateur créait un groupe pour un anniversaire, il ajoutait d'abord les membres avant de donner toutes les informations par message. Sauf que s'il avait oublié quelqu'un et qu'il le rajoutait, la personne n'avait aucunement accès à ce qui avait été dit juste avant. Ce n'était vraiment pas pratique...

Pour répondre à cette limitation, la plateforme a finalement introduit une fonction d'historique des messages de groupe, répondant ainsi aux attentes de sa communauté. Elle permet à la personne qui invite un nouveau membre de choisir combien de messages antérieurs seront partagés avec lui, avec des options allant de 25 à 100 messages. Bref, juste ce qu'il faut pour donner au petit nouveau une idée suffisante de ce qui s'est dit précédemment.

Pour des raisons de transparence, une notification automatique vient informer tous les membres quand un historique est transmis, avec des horodatages et une présentation visuelle qui distingue clairement ces anciens messages des messages échangés après l'arrivée du nouveau membre. L'accès à cet historique conserve également les standards de sécurité de WhatsApp, à savoir le chiffrement de bout en bout. Cette nouvelle fonction est actuellement en cours de déploiement, il est donc possible qu'il faille attendre un peu avant que tout le monde ne puisse en profiter.