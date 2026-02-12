Google Meet affiche désormais les contenus partagés dans une fenêtre indépendante

Google déploie une nouveauté particulièrement attendue ! Avec la fonction Open in new window, vous pouvez maintenant afficher un contenu partagé dans une fenêtre séparée, déplaçable et redimensionnable. Pratique !

Depuis la généralisation du télétravail, les outils de visioconférence sont devenus incontournables, au point de devenir des outils indispensables au quotidien. C'est le cas de Google Meet, qui a connu une croissance fulgurante, poussant le géant d'Internet à multiplier les nouveautés pour tenir tête à Zoom et Microsoft Teams. Dans un billet de blog, Google annonce le déploiement d'une fonction que les utilisateurs de Google Meet attendaient depuis longtemps, qui va changer la façon dont le contenu partagé est affiché lors d'un appel vidéo. Ainsi, grâce à l'option "Open in new window" (ouvrir dans une nouvelle fenêtre), il sera possible d'extraire le contenu partagé dans une fenêtre distincte et détachable de la principale.

Google Meet : un espace de travail qui gagne en flexibilité

Jusqu'à présent, lorsqu'un participant partageait son écran, un document, une présentation ou une feuille de calcul s'affichait automatiquement dans la fenêtre principale de l'appel, sans possibilité de l'isoler ou de l'agrandir complètement. Cette limitation gênait la lisibilité des contenus et rendait difficile la consultation simultanée du contenu partagé et des visages des autres participants.

© Google

Avec la nouvelle fonction, Google va enfin permettre aux participants d'afficher les contenus partagés à l'écran par un utilisateur au sein d'une autre fenêtre. Ainsi, lorsqu'un participant partagera un écran ou un document, un bouton dédié apparaîtra sur le contenu partagé. En cliquant sur ce bouton, le contenu se détachera et pourra être redimensionné ou déplacé sur un second écran si l'utilisateur en a un. De quoi grandement faciliter la consultation du document en détail tout en continuant de voir les autres participants et les contrôles de la réunion dans la fenêtre principale. Voilà qui offre bien plus de souplesse pour organiser son espace de travail pendant un appel !

Cette option fonctionne avec tous les types de contenus partagés, que ce soit une présentation, un tableau ou un fichier texte, et s'active automatiquement par défaut pour tous les utilisateurs. Les administrateurs n'ont pas besoin de configurer quoi que ce soit pour qu'elle soit disponible lors de la réunion.

Le déploiement de cette nouveauté a commencé le 4 février dernier pour tous les clients Google Workspace, les abonnés Workspace Individuels et les utilisateurs disposant d'un compte Google personnel. Il se fera de manière progressive en s'étendant sur plusieurs semaines.