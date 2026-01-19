Vous pourrez bientôt personnaliser les réponses suggérées de Google Messages

Pratique pour répondre rapidement à un correspondant dans Google Messages, les "réponses suggérées" vont devenir bien plus pertinentes grâce à une mise à jour très attendue permettant enfin de les modifier.

Pour faciliter la vie de ses utilisateurs, Google multiplie les mises à jour de son application de messagerie instantanée. Accès aux fichiers multimédias, option anti-phishing, mentions dans les conversations de groupe… Google Messages a récemment fait le plein de nouveautés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la firme de Mountain View ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En témoigne la nouvelle fonction développée par l'entreprise pour éviter les maladresses lors de l'utilisation des "Smart Reply" ("réponses suggérées", en français), proposées par l'appli.

Google Messages : des réponses suggérées sur mesure

Pour rappel, la fonction "réponses suggérées" de Google Messages permet aux utilisateurs de répondre à des messages en utilisant des formules automatiquement générées par l'application. Même si celles-ci sont très pratiques lorsqu'on veut envoyer une réponse simple et courte, la fonction avait un défaut particulièrement frustrant : quand on clique sur une suggestion, elle est automatiquement envoyée et ce, sans même avoir la possibilité de la modifier ou de la personnaliser.

Heureusement, il semblerait que l'entreprise américaine ait identifié le problème. Comme l'a repéré le média spécialisé 9To5Google, une nouvelle fonction permettant d'éditer ou de supprimer l'envoi instantané des réponses intelligentes a été trouvée dans la version bêta 20260113_01_RC00 de Google Messages.

© 9to5Google

Plus concrètement, les utilisateurs pourront désormais cliquer sur un bouton "Appuyer pour modifier". En cliquant dessus, on pourra voir la réponse générée par l'application dans le champ de rédaction. Il ne restera donc plus qu'à personnaliser le message pour le rendre plus vivant et plus humain avant de l'envoyer.

Une nouveauté pratique qui permettra aux utilisateurs d'éviter les maladresses. Car, oui, l'ancienne version de Google Messages favorisait l'envoi non souhaité de réponses intelligentes, notamment parce qu'il était courant de cliquer sur une suggestion sans le faire exprès. À noter, la nouvelle option développée par Google n'est disponible que sur la version bêta de l'application. Elle pourrait donc arriver dans les prochaines semaines, mais l'entreprise n'a pas encore communiqué sur une éventuelle date de lancement officielle.