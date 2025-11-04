Avec cette mise à jour, l'appli WhatsApp pour Windows va ralentir votre PC

Le 5 novembre, Meta mettra fin à l'application native de WhatsApp sur Windows. Il faudra se contenter de la version Web de la messagerie, mais qui risque d'être beaucoup moins optimisée, et même d'avoir des répercussions sur les performances du PC…

Si vous êtes accro à WhatsApp, il est fort probable que vous utilisiez l'application bureau, qui permet d'utiliser le service sans être dépendant de votre smartphone. Cette appli a été développée en 2022 pour PC et Mac en version native, afin d'optimiser au mieux les performances de la messagerie instantanée. Malheureusement, elle va tout simplement disparaître des ordinateurs Windows, du moins dans sa forme actuelle. Comme annoncé en juillet dernier, Meta va déployer le mercredi 5 novembre une mise à jour pour tous les utilisateurs de Windows 11, afin de transformer l'application native en simple client Web contenu dans une fenêtre Chromium.

WhatsApp pour Windows : une version beaucoup moins performante

Selon les informations de Windows Latest, Meta a d'ores et déjà commencé à notifier les utilisateurs de l'application WhatsApp sur Windows 11 d'une mise à jour à venir le mercredi 5 novembre 2025, qui les déconnectera automatiquement et leur demandera d'utiliser leur smartphone pour se reconnecter. Le service restera donc accessible, mais il ne s'agira plus d'une version native, conçue spécifiquement pour Windows et garantissant de bonnes performances. Il s'agira à la place d'une réplique de la version Web de WhatsApp, mais encapsulée au sein d'une application intitulée WhatsApp grâce à la technologie WebView2, basée sur Chromium.

© Windows Latest

Le problème, c'est que cette technologie est bien plus lourde qu'une application native ; elle va donc consommer plus de mémoire vive et occasionner des ralentissements. Selon les mesures de nos confrères, la version Chromium de WhatsApp utilise près de 200 Mo de mémoire en arrière-plan, contre moins de 10 Mo pour l'ancienne version Windows. Sans compter qu'elle gère moins bien les notifications Windows. En revanche, cela représente beaucoup moins de mises à jour, et donc de travail, pour Meta.

L'entreprise se veut rassurante et assure que toutes les conversations datant de moins d'un an seront conservées. De plus, ce changement permettra de profiter de plusieurs fonctions jusqu'ici incompatible avec l'application native, comme les Canaux et certaines options de statut et de Communautés. Notons que, pour l'instant, l'application native pour Mac semble épargnée par ce changement.