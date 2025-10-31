WhatsApp simplifie la sauvegarde de discussions avec cette nouvelle technique

Pour simplifier la récupération de ses sauvegardes, WhatsApp va désormais prendre en charge les passkeys pour accéder à ces précieuses données. Plus besoin de mémoriser un énième mot de passe !

Les discussions WhatsApp renferment souvent des informations précieuses, qu'il s'agisse de photos échangées, de messages vocaux à valeur sentimentale, ou tout simplement d'informations importantes. Le problème, c'est que tout ça n'est pas stocké dans les serveurs de Meta, mais en local, directement sur le smartphone. Cela signifie que si ce dernier est volé, perdu, ou simplement qu'il cède sa place à un nouvel appareil, tout est irrémédiablement perdu. Sauf si on a pris la peine d'effectuer une sauvegarde au préalable !

Cette sauvegarde, qui peut être effectuée manuellement ou automatiquement à partir des réglages de l'application, permet d'enregistrer l'historique WhatsApp dans iCloud (sur iOS) ou dans le compte Google (sur Android). Pour y accéder, il faut normalement rentrer un mot de passe, qui n'est donc presque jamais utilisé autrement. Pas facile de s'en souvenir ! C'est pourquoi Meta annonce, dans un billet de blog, une nouvelle alternative : les passkeys.

© Meta

Sauvegarde WhatsApp : les passkeys à la rescousse

Pour rappel, les passkeys – aussi appelées clés d'accès – sont une technologie commode et fiable qui permet de se connecter en un clin d'œil, de façon sécurisée, sans avoir à se soucier de son mot de passe, par le biais de capteurs biométriques, d'un code PIN de verrouillage du smartphone ou de clés électroniques d'authentification physique. Pour faire simple, lorsque l'on veut restaurer une sauvegarde chiffrée sur un nouveau téléphone, il suffit alors de scanner son visage, son empreinte digitale ou de saisir le code de déverrouillage habituel. Plus besoin de mémoriser quoi que ce soit !

En plus, c'est beaucoup plus sécurisé. En effet, les passkeys sont moins sensibles à certaines cyberattaques qui ciblent les mots de passe, à commencer par le phishing. Il n'y a plus vraiment de mot de passe classique à dérober et, surtout, chaque clé d'accès est unique dès sa conception. Le déploiement de ce nouveau moyen de protection des sauvegardes va se faire progressivement au cours des prochaines semaines. Pour savoir si l'option est déjà active sur son smartphone, il suffit de se rendre dans les paramètres, puis dans "Discussions", "Sauvegarde des discussions" et enfin "Sauvegarde chiffrée de bout en bout".