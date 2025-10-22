WhatsApp s'offre une nouvelle protection contre les arnaques

Meta déploie une nouvelle fonction pour protéger les utilisateurs de WhatsApp contre les arnaques au partage d'écran, de plus en plus répandues. En parallèle, l'entreprise teste un outil pour détecter les messages douteux sur Messenger.

Pour vous escroquer plus facilement, les cybercriminels sont en recherche constante de nouvelles techniques pour vous approcher et gagner votre confiance. L'une d'entre elles consiste à vous appeler en appel vidéo sur WhatsApp et à détourner la fonction de partage d'écran de l'application pour pirater votre compte (voir notre article). Le groupe Meta est tout à fait au courant de ce genre de méthodes. "Nous savons que les escrocs peuvent faire pression sur leurs victimes pour qu'elles partagent leur écran afin de les inciter à divulguer des informations sensibles, notamment leurs coordonnées bancaires ou leurs codes de vérification", écrit-il dans un billet de blog. Aussi, pour assurer la sécurité de ses utilisateurs, il annonce l'arrivée d'une nouvelle fonction de protection dans sa messagerie instantanée.

Arnaque WhatsApp : des messages d'avertissement en cas de risque

Pour tenter de pirater votre compte, des cybercriminels vous appellent en se faisant passer pour un contact de votre répertoire dont le compte a déjà été compromis. À la réponse, l'appel est en vidéo mais l'écran de votre correspondant reste totalement noir. Il vous explique qu'il rencontre un problème technique et, pour l'aider, vous propose d'activer le partage d'écran. Dès que vous l'activez, l'application vous envoie par SMS votre code de sécurité, qui s'affiche à l'écran par le biais de la notification. Le fraudeur s'en empare alors, modifie votre mot de passe et prend le contrôle de votre compte.

© Meta

Avec la nouvelle fonction, lorsque vous serez sur le point de partager votre écran pendant un appel avec une personne qui n'est pas dans votre liste de contacts, WhatsApp affichera un avertissement. Celui-ci vous recommandera de ne partager votre écran qu'avec les personnes dignes de confiance et vous préviendra que, lorsque l'écran est partagé, le correspondant peut voir tout le contenu affiché, même les informations sensibles. Un petit rappel qui ne fait pas de mal !

En parallèle, Meta indique tester une autre fonction de protection, sur Messenger cette fois. Lorsqu'elle est activée, le système pourra afficher un avertissement s'il détecte des arnaques potentielles provenant de nouveaux contacts. Meta propose également d'autoriser une IA à accéder aux discussions récentes pour trouver les arnaques. "Si une tentative d'escroquerie est détectée, vous obtiendrez plus d'informations sur les escroqueries courantes et nous vous suggérerons des mesures à prendre, notamment le blocage ou le signalement du compte suspect", explique l'entreprise. La détection étant effectuée sur l'appareil, les conversations chiffrées de bout en bout resteront sécurisées.

Le mieux reste d'activer l'authentification à double facteur pour prévenir des vols de compte. Il s'agit là d'une première ligne de défense, car elle empêche les pirates d'utiliser votre compte et ce, même s'ils ont obtenu le code de vérification par SMS. Ensuite, nous vous recommandons vivement de ne jamais répondre ou de ne jamais partager votre écran si vous n'avez pas clairement identifié votre interlocuteur. Même s'il s'agit d'un numéro que vous ne connaissez pas, prenez le temps de confirmer l'identité de la personne avant de poursuivre l'échange. On n'est jamais trop prudent !