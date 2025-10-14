Vous serez encore plus beau en visio avec les nouveaux filtres de Google Meet

Pas le temps de vous apprêter avant une réunion en visio ? Google a pensé à vous en intégrant à Meet douze nouveaux filtres avec IA pour vous maquiller virtuellement et vous aider à avoir bonne mine.

De plus en plus d'entreprises ont recours à des services de visioconférence comme Google Meet avec la popularisation du télétravail. Une pratique qui a offert aux employés un meilleur confort de vie, en leurs épargnant des trajets épuisants et des pauses café incontournables pour maintenir la cohésion d'équipe. Le télétravail représente ainsi un véritable gain de temps au quotidien. Dans ce contexte, on n'a pas toujours envie de se mettre sur son 31 quand on reste à la maison : zapper la séance maquillage du matin, c'est autant de minutes précieuses gagnées. Un choix qui peut cependant se retourner contre soi au moment d'une réunion en ligne.

Google avait déjà déployé, en 2023, un outil de retouche visage permettant d'appliquer des effets de "beauté" pendant les appels vidéo, comme le lissage du teint, l'éclaircissement du dessous des yeux et le blanchiment des yeux (voir notre article). Mais l'entreprise ne compte pas s'arrêter là. Dans un billet de blog, elle annonce ajouter une nouvelle flopée de filtres IA pour aider ses utilisateurs à apparaître sous leur meilleur jour.

© Google

Google Meet : douze nouveaux filtres dopés à l'IA

Ces nouveaux filtres viennent donc rejoindre ceux de la fonction "Retouches" mentionnée plus haut. Jusqu'à présent, les utilisateurs pouvaient lisser leur peau, blanchir leurs yeux ou encore ajuster la luminosité offerte à l'écran. Désormais, ils peuvent également compter sur une palette de maquillage virtuelle afin de corriger leur teint, s'appliquer du rouge à lèvres ou des fards à paupières. Ces douze styles, plus ou moins naturels, s'adaptent à leur visage et restent en place en cas de mouvement, s'ils passent leur main devant leur bouche ou boivent du café par exemple.

En cours de déploiement depuis le 8 octobre dernier, cette fonction est disponible aussi bien sur la version mobile de Google Meet que sur ordinateur. Elle est réservée aux utilisateurs des formules payantes (Entreprise Starter, Entreprise Standard, Education, Essentiel...) ainsi qu'à ceux de Google One et Workspace Individual. L'outil est désactivé par défaut, il faut l'activer manuellement pendant la visio – mais Google Meet mémorise ce choix pour la prochaine fois, donc attention aux maquillages un peu trop créatifs pour les réunions professionnelles !