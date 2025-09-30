WhatsApp peut maintenant animer des photos et scanner des documents

WhatsApp profite une fois de plus de plusieurs nouveautés bienvenues. Au menu, des photos en mouvement, de nouveaux stickers, un scan de document, un système de recherche revu et une pointe d'IA pour la personnalisation.

Il ne se passe pas un mois sans que WhatsApp ne reçoive de nouvelles fonctions ou des améliorations. Ces derniers temps, l'application n'a cessé d'évoluer avec une foule de nouveautés plus ou moins grandes, pour le plus grand plaisir de ses quelque deux milliards d'utilisateurs. Ainsi, la messagerie instantanée peut désormais traduire les messages rédigés dans d'autres langues en direct, programmer des rappels pour certaines conversations, et même planifier des appels audio et vidéo. Meta ne compte pas s'arrêter là et a annoncé, dans un billet de blog, le déploiement de nouvelles options pour les conversations.

Nouveautés WhatsApp : des photos animées et des conversations personnalisées

La première nouveauté ajoutée par Meta est une fonction immersive qui permet le partage de photos "qui ajoutent du son et du mouvement aux moments que vous capturez avec l'appareil photo." Baptisée Live Photos sur iPhone et Photos en mouvements sur Android, elle se situe à mi-chemin entre une vidéo et un GIF. Il est désormais possible d'envoyer les clichés telles quelles directement dans une conversation WhatsApp. En parallèle, la messagerie instantanée accueille un nouveau pack de stickers, ainsi que la possibilité de customiser les thèmes des conversations et des arrière-plans durant les appels en visio grâce à Meta AI.

© Meta

L'entreprise de Mark Zuckerberg ajoute également une nouvelle option permettant de retrouver facilement une conversation de groupe. Jusqu'à présent, il fallait écrire les termes exacts utilisés dans le nom de la discussion pour la retrouver. Désormais, il suffit de taper le nom d'un contact pour que WhatsApp affiche toutes les conversations dans lesquelles il participe. Pratique ! Enfin, les utilisateurs Android peuvent maintenant scanner des documents directement dans l'application, sans avoir à passer par une appli tierce. Une fonction qui était déjà disponible sur iOS.