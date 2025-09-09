WhatsApp offre plus de confidentialité avec des statuts réservés aux "amis proches"

Vous ne voulez pas partager vos statuts WhatsApp avec n'importe qui ? Cela tombe bien : une nouvelle fonction va vous permettre de publier du contenu uniquement avec un groupe d'amis proches, préalablement défini.

Meta continue d'améliorer sa messagerie instantanée WhatsApp en introduisant régulièrement de nouvelles fonctions. Cette fois, l'entreprise de Mark Zuckerberg concentre ses efforts sur la section dédiée aux statuts. Pour rappel, cette option permet de partager avec ses contacts des photos, vidéos, GIF, messages vocaux, liens ou textes visibles durant 24 heures avant de disparaître, à la manière des stories d'Instagram ou des snaps de Snapchat. Comme pour les discussions, les statuts — accessibles via l'onglet éponyme — bénéficient d'un chiffrement de bout en bout. Mais il arrive qu'il y ait certains contenus que l'on ne souhaite pas forcément montrer à tout le monde. Aussi, Meta a décidé de s'inspirer de ce que l'entreprise a mis en place sur Instagram, afin de partager ces publications éphémères uniquement avec des utilisateurs préalablement triés sur le volet : les amis proches !

Statuts WhatsApp : une liste d'amis proches confidentielle et personnalisable

Le site spécialisé WABetaInfo a repéré, dans la version bêta 2.25.25.2 de WhatsApp pour Android, l'arrivée prochaine du statut "amis proches", qui est encore en préparation. Il sera donc possible de créer une liste privée de contacts et de choisir de partager certains statuts uniquement avec eux. En effet, lorsqu'un utilisateur publie un statut sur la messagerie instantanée, il peut choisir qui exactement y aura accès (Mes contacts, Mes contacts sauf…, Ne partager qu'avec…). Grâce à cette nouveauté, il pourra partager du contenu uniquement avec un groupe d'amis restreint et prédéfini.

© WABetaInfo

La liste sera personnalisable et évolutive à l'envi et, bien évidemment, les contacts ajoutés ou retirés n'en seront pas informés. Là encore, les statuts réservés aux amis proches bénéficieront d'un chiffrement de bout en bout. Cela signifie que seuls les destinataires pourront en voir le contenu – même Meta n'y aura pas accès.

Cette option est encore en cours de développement et devrait prochainement être déployée auprès d'un petit groupe de testeurs, avant d'être élargie à tous les utilisateurs en bêta puis au grand public – mais aucune date n'a été annoncée.