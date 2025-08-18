WhatsApp permet désormais de planifier des appels audio et vidéo

WhatsApp intègre de nouveaux outils à ses appels audio et vidéo. Désormais, vous pouvez les planifier pour mieux vous organiser. Et pour faciliter les échanges, vous pouvez maintenant lever la main ou utiliser des réactions.

Il ne se passe pas un mois sans que WhatsApp ne reçoive de nouvelles fonctions ou des améliorations. Dernièrement, l'appli n'a cessé d'évoluer avec une foule de nouveautés, notamment pour ses appels audio et vidéo, de façon à convenir aussi bien aux discussions entre amis qu'à des usages plus professionnels. Après avoir amélioré la qualité sonore des appels, augmenté le nombre de participants et même accueilli une nouvelle interface, la messagerie instantanée accueille de nouvelles fonctions, comme la possibilité de planifier les appels, d'inviter les participants à l'avance, et de "lever la main" pour demander la parole. Un peu comme ce que proposent Zoom, Google Meet ou encore Teams, que Meta cherche clairement à concurrencer.

WhatsApp : appels planifiés, main levée et réactions

Si WhatsApp est très pratique pour appeler quelqu'un, il n'est pas toujours facile de le faire immédiatement, pour des raisons de disponibilité. Cela se complique encore plus si jamais la conversation implique plusieurs participants. Aussi, Meta a annoncé dans un billet de blog l'introduction d'une fonction pour programmer un appel.

© Meta

Pour cela, il suffit d'appuyer sur le bouton "+" dans l'onglet "Appels, puis sur "Programmer un appel". Cet onglet permet de consulter et de gérer tous les appels à venir, et de retrouver la liste des personnes y participant et les liens d'appel à ajouter à son calendrier pour éviter de manquer le rendez-vous. Tous les participants recevront une notification lorsque l'appel sera sur le point de commencer. De plus, la personne qui a créé le lien d'appel en recevra aussi une lorsque quelqu'un rejoindra l'appel.

En plus de cela, Meta ajoute une fonction "Lever la main", qui permet à un participant de signaler qu'il souhaite prendre la parole, sans pour autant couper la personne qui parle dans son élan. Celle-ci peut donc finir tranquillement avant de passer le relais. Il s'agit là d'une fonction que l'on retrouve chez les plateformes de visioconférence concurrentes à WhatsApp. Enfin, les participants vont pouvoir utiliser des "réactions" afin de participer dans pour autant interrompre la conversation.