WhatsApp veut vous aider à écrire de meilleurs messages avec son IA

WhatsApp va bientôt accueillir un "Assistant personnel d'aide à la rédaction" pour vous aider à mieux écrire vos messages. Basé sur l'IA, il permettra notamment d'améliorer votre style d'écriture et votre syntaxe grammaticale.

Vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle ? Depuis environ un an maintenant, la populaire messagerie instantanée WhatsApp fait le plein d'IA en intégrant de nombreux outils de ce genre : le chatbot Meta AI, bien évidemment, mais aussi pour un résumé des conversations non lues ou encore de la retouche photo. Mais Meta n'est pas décidé à s'arrêter là ! Cette fois, le site spécialisé WABetaInfo rapporte qu'un nombre très restreint de bêta-testeurs sur Android ont accès à une fonction baptisée Private Writing Help Assistant, soit " Assistant privé (ou personnel) d'aide à la rédaction" dans la langue de Molière. Comme son nom l'indique, elle est censée vous permettre de rédiger de meilleurs messages grâce à l'IA.

Private Writing Help Assistant WhatsApp : un assistant personnel d'aide à la rédaction

Cette nouvelle fonction est censée permettre de reformuler les messages pour en améliorer la structure générale, la syntaxe ou encore l'orthographe. Elle s'active lorsque l'utilisateur commence à écrire un message d'au moins trois ou quatre mots. Le bouton pour les stickers sur la gauche du champ de saisie se transforme alors en stylo. En appuyant dessus, l'assistant IA propose alors plusieurs suggestions – au moins trois – censées améliorer le message original. Pour répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur, il est possible de choisir parmi cinq tons différents : professionnel, drôle, soutenu, reformulé ou corrigé. Une fois les suggestions reçues, il peut choisir de conserver son message d'origine ou de le remplacer par l'une des options optimisées par l'IA. Mais cette fonction est totalement optionnelle et peut être désactivée à tout moment dans les paramètres – d'ailleurs, elle est désactivée par défaut.

© WABetaInfo

Mais qui dit IA, dit confidentialité des données. Meta se veut rassurant sur ce point – en témoigne le Private dans le nom de la fonction. L'assistant repose en effet sur son architecture maison Private Processing, qui permet à l'entreprise de proposer des options basées sur l'IA générative en garantissant la sécurité et la confidentialité des données. Pour faire simple, le message soumis à l'intelligence artificielle est envoyé via un canal chiffré de façon à ce que ni Meta, ni WhatsApp ne puisse en consulter le contenu. Seules les phrases sélectionnées par l'utilisateur sont analysées, sans prendre en compte le reste de la discussion. Enfin, les données ne sont pas sauvegardées sur les serveurs de l'entreprise, ni partagées avec des tiers externes.

Si cet outil est présenté comme un moyen de fluidifier nos discussions, il alimente toutefois une injonction à la perfection et à la productivité, nous poussant à toujours rédiger le plus rapidement et le plus impeccablement possible. Cette dépendance croissante à l'IA pour des tâches aussi simples que l'écriture d'un message risque de mener à une standardisation de nos échanges, au détriment de l'authenticité et de la spontanéité. Nos conversations pourraient alors perdre en singularité, en devenant des échanges génériques et de plus en plus impersonnels...