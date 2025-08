WhatsApp s'attaque aux arnaques avec ces nouvelles fonctions

Pour vous aider à repérer et à quitter les discussions potentiellement dangereuses, WhatsApp va intégrer des cartes contextuelles pour afficher les informations essentielles sur les contacts inconnus qui engagent la conversation.

WhatsApp continue de se doter de nouvelles fonctions de sécurité pour garder la confiance de ses utilisateurs. Entièrement cryptée, la messagerie instantanée propose déjà de nombreuses options pour garantir la confidentialité des échanges et lutter contre les arnaques. On se souvient de la fameuse escroquerie dite du "texto à six chiffres", où un "ami" contacte la victime pour lui transmettre le code qu'elle vient de recevoir, et ainsi s'emparer de son compte (voir notre article). Meta, la maison mère, a d'ailleurs supprimé plus de 6,8 millions de comptes entre janvier et juin 2025, tous liés à des centres d'arnaques organisés, notamment en Asie du Sud-Est. Pour continuer sur cette lancée, le groupe a annoncé dans un billet de blog deux nouvelles fonctions pour aider les utilisateurs à repérer les comportements suspects et les alerter avant qu'ils ne tombent dans le piège.

WhatsApp : donner plus de contexte aux contacts inconnus

De nombreuses arnaques proviennent de groupes, étant donné qu'il est possible d'inviter des personnes uniquement grâce à leur numéro de téléphone, même si elles sont inconnues. Parfois, cela se limite à des amis d'amis qui préparent un anniversaire surprise ou lancent une cagnotte. Mais ce système est aussi exploité par de nombreux escrocs, qui envoient des messages indésirables et ajoutent les utilisateurs à des groupes non sollicités, souvent de véritables foyers d'arnaques : phishing, propositions sexuelles, faux conseils en cryptomonnaie, etc.

© Meta

Avec la nouvelle fonction, lorsqu'un inconnu ajoute l'utilisateur dans un groupe, la messagerie affichera un panneau d'informations avec la mention de la personne l'ayant ajouté, le nombre de membres, la date de création du groupe, ainsi que des conseils pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un scam. Des boutons permettront également de voir la discussion ou de la quitter sans avoir à visualiser quoi que ce soit. De même, les notifications seront mises en sourdine jusqu'à ce que la personne décide de rejoindre le groupe. Il s'agit là d'une évolution de la "carte contextuelle", déployée en juillet 2024, qui permet aux utilisateurs d'identifier plus facilement les inconnus qui les ajoutent dans des conversations à plusieurs (voir notre article).

Du côté des messages privés, WhatsApp teste "de nouvelles approches pour inciter les utilisateurs à marquer une pause avant d'engager la conversation". Pour cela, "nous étudions des moyens de vous avertir lorsque vous engagez une conversation avec une personne qui ne fait pas partie de vos contacts, en vous montrant des informations contextuelles supplémentaires sur la personne à qui vous envoyez un message, afin que vous puissiez prendre une décision éclairée", explique l'application, sans donner plus de détails.

Dans tous les cas, il faut toujours se montrer méfiant lorsque l'on reçoit un message d'un inconnu et se poser les bonnes questions avant de répondre : qui est cette personne ? Pourquoi nous contacte-t-elle ? Sa demande est-elle légitime ? Ne nous promet-il pas de l'argent facile ou des cadeaux ? S'il s'agit d'une arnaque, il faut alors impérativement bloquer l'expéditeur pour ne plus être importuné et supprimer le message en question.