WhatsApp : vous pourrez communiquer avec des personnes sans compte

Plus besoin de WhatsApp pour discuter sur WhatsApp ! Meta travaille sur une fonction baptisée Guest chats pour permettre aux utilisateurs de discuter via la messagerie avec des personnes n'ayant pas de compte.

Avec ses quelque deux milliards d'utilisateurs, WhatsApp est devenue l'une des messageries instantanées les plus populaires au monde. Beaucoup de personnes n'utilisent plus que celle-ci pour communiquer quotidiennement avec leurs proches. Mais tout le monde ne l'utilise pas encore. Aussi, Meta, la maison-mère, travaille depuis plusieurs années maintenant à rendre son application compatible avec les autres messageries, comme Messenger, Telegram, iMessage ou Signal, sans succès jusqu'à présent. L'idée est vraiment de faciliter l'usage du service au maximum — et accessoirement de respecter la législation européenne.

Et, pour ça, l'entreprise de Mark Zuckerberg a une nouvelle idée : pouvoir communiquer via WhatsApp… sans WhatsApp. En effet, le site spécialisé WABetaInfo a repéré dans la version bêta 2.25.22.13 de WhatsApp sur Android une nouvelle fonction, baptisée Guest chats, qui permet à l'utilisateur de lancer une discussion avec quelqu'un qui n'a pas WhatsApp ou de compte Meta en lui envoyant un lien.

© WABetaInfo

Guest chats : discuter sur WhatsApp sans WhatsApp

Attention, il existe une différence entre cette fonction et les chats tiers. Alors que ces derniers nécessitent l'intégration d'un développeur externe pour connecter leur service aux utilisateurs WhatsApp, les guest chats fonctionnent entièrement au sein de l'écosystème WhatsApp.

Pour démarrer une conversation avec un invité, l'utilisateur WhatsApp doit l'inviter en lui envoyant un lien, que ce soit par SMS, e-mail ou via d'autres plateformes sociales. Lorsque le destinataire ouvre le lien, il accède à une conversation chiffrée de bout en bout avec l'expéditeur, via une interface similaire à la version Web de WhatsApp. Tout est géré nativement par la messagerie instantanée. L'invité n'a rien à installer, ne doit pas créer un identifiant ou quoi que ce soit d'autre.

Bien entendu, il y aura quelques restrictions. Ainsi, il est impossible d'envoyer des fichiers multimédias tels que des photos, des vidéos et des GIF. Seul le texte est accepté, ce qui signifie pas de messages vocaux ni d'appels vocaux ou vidéos. De plus, ce mode est strictement individuel, il est donc impossible de l'utiliser pour des conversations de groupe. En revanche, la discussion est entièrement chiffrée de bout en bout, ce qui assure la confidentialité des échanges. On ne sait pas encore quand cette fonction sera disponible auprès du grand public, mais c'est prometteur !