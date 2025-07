Microsoft améliore Teams en s'inspirant des réseaux sociaux

Afin de permettre de mieux travailler en équipes, Teams se dote de nouvelles fonctions. Au programme : des fils de discussion, des réactions multiples par emojis, des flux de travail déclenchés par emojis, et bien d'autres petites choses.

Avec la popularisation du télétravail suite à la pandémie de Covid, les logiciels de visioconférence et de collaboration sont devenus des outils incontournables au quotidien. Pour répondre à la forte demande, ils doivent sans cesse être améliorés afin de ne pas se laisser distancer par la concurrence. Et ça, Microsoft l'a bien compris avec Teams ! Aussi, l'entreprise a décidé d'y intégrer un grand nombre de fonctions en s'inspirant directement de ce que proposent les réseaux sociaux.

Comme elle l'indique son article sur le blog Techcommunity, la firme de Redmond incorpore en avant-première à Teams une fonction de fil de discussion – les fameux threads –, des réactions multiples par emojis et ce que Microsoft nomme des "flux de travail déclenchés par emojis". Le groupe en profite également pour améliorer les commandes Slash et la personnalisation des raccourcis clavier.

Microsoft Teams : les fils de discussions débarquent

Pour son premier ajout, Microsoft s'inspire directement des réseaux sociaux, et plus particulièrement de X (ex Twitter), Threads et BlueSky, à qui il emprunte les flux de discussions. Ainsi, il est possible de répondre directement à un message spécifique, qui sert de "point de départ" à un échange, ce qui en facilite son suivi. La fonction est disponible dans la section "Chaînes" de la plateforme. Une vue "Fils de discussion suivis" permet de visualiser toutes les conversations suivies en un seul endroit, afin d'éviter de devoir parcourir les différents canaux pour y accéder.

© Microsoft

Autre changement : lors de la création d'un nouveau canal, Teams propose maintenant de choisir entre deux types de mises en page : "Threads" ou "Publications". L'option "Threads" regroupe les réponses sur le côté, tandis que l'option "Publications" réorganise les discussions en mettant en avant la réponse la plus récente. Les applications, les bots, les réunions de canal et la fonction "Meet Now" sont pris en charge dans la disposition "Threads". "Si les publications sont idéales pour les annonces et les mises à jour générales, les fils de discussion sont plus adaptés à une collaboration dynamique et à grande échelle", explique Microsoft.

© Microsoft

Microsoft Teams : plus de personnalisation et d'expression

Avec cette nouvelle mise à jour, il est maintenant possible de réagir avec plusieurs réactions par message, ce qui permet d'exprimer efficacement un plus large éventail d'émotions. Teams accueille également les "flux de travail déclenchés par emojis", ce qui "simplifie les tâches, réduit les suivis manuels et accélère les réponses." Par exemple, il sera possible de signaler une demande d'assistance simplement en utilisant un emoji spécifique, ou de transférer un message au canal approprié avec un autre. Cela permet de garantir que les problèmes urgents sont traités rapidement et sans suivi manuel.

© Microsoft

La fonction "Commandes Slash" a droit a une petite amélioration, puisqu'elle prend désormais en charge les saisies en plusieurs étapes, ce qui vous permet désormais de rechercher un GIF ou d'accéder directement à un canal sans avoir à quitter une conversation en cours. Enfin, les utilisateurs peuvent désormais personnaliser leurs raccourcis clavier afin de définir les combinaisons qui leur conviennent le mieux. Toutes ces nouvelles fonctions et ces améliorations sont actuellement disponibles dans les canaux Teams en avant-première publique sur ordinateurs et appareils mobiles.