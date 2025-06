Dans WhatsApp, vous pouvez maintenant générer des images avec ChatGPT

La version de ChatGPT dans WhatsApp vous permet désormais de générer et de retoucher des images dans l'appli, sans quitter la messagerie instantanée. Une simple commande textuelle ou vocale suffit !

Vous reprendrez bien un peu d'intelligence artificielle ? La populaire messagerie instantanée WhatsApp se met, elle aussi, à l'IA depuis quelque temps. Bien évidemment, Meta y a intégré son propre chatbot, Meta AI, et propose tout un tas de fonctions qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, comme la génération de stickers personnalisés ou le résumé des conversations non lues. Mais la messagerie instantanée intègre également d'autres robots conversationnels, comme Copilot, l'IA de Microsoft – à condition de l'ajouter à ses contacts –, et, bien évidemment, ChatGPT, avec qui il est possible d'échanger comme s'il s'agissait de contacts classiques. Après avoir pris en charge les images et les messages vocaux, le chatbot peut désormais créer ou modifier des images.

ChatGPT dans WhatsApp : comment générer une image ?

Lancé en mars dernier, le générateur d'images de ChatGPT avait immédiatement rencontré un fort succès. Les internautes avaient été nombreux à se ruer sur l'IA pour la tester, notamment en transposant des images populaires dans le style des studios Ghibli, au point de faire surchauffer les serveurs (voir notre article).

Pour pouvoir discuter avec ChatGPT directement depuis WhatsApp, il faut l'enregistrer dans ses contacts avec le numéro de téléphone suivant : +1 800 242 8478. Attention, il faut bien préciser qu'il s'agit d'un numéro américain et mettre le +1 devant, et non le +33 des numéros français. Il suffit ensuite de démarrer une nouvelle conversation avec lui. Si le chatbot ne propose pas encore toutes les fonctions disponibles sur l'application mobile ChatGPT ou sur son site Web, il peut tout de même répondre aux questions et générer des images.

Une fois dans la discussion, il suffit donc de demander au robot conversationnel de créer un visuel et de décrire précisément celui-ci par le biais d'une commande textuelle ou vocale. L'IA s'exécute alors en quelques secondes. Il est aussi possible de lui envoyer une photo et de lui demander de la retoucher, en la transformant en dessin de style manga par exemple. Une fois le résultat en main, on peut alors le partager avec un autre contact ou la télécharger sur son appareil.

Attention, le chatbot demande ensuite à ce que l'utilisateur relie son compte WhatsApp avec son compte ChatGPT pour pouvoir générer d'autres images. Il se charge d'envoyer le lien pour réaliser la procédure, mais il est possible de simplement lui demander. Avec un compte gratuit, il y a toutefois une limite d'une image par jour. Il faut être abonné à ChatGPT Plus pour pouvoir l'outrepasser. Attention, la mise à jour est en cours de déploiement, cela signifie que certains vont peut-être devoir attendre avant d'en profiter. De notre côté, l'IA ne peut pas encore générer d'images et se contente de nous fournir des informations pour nous accompagner dans la réalisation d'un dessin.