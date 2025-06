Google Messages améliore la façon de prendre et d'envoyer des photos

Google Messages a le droit à une refonte complète de sa galerie photo et de la caméra, offrant un rendu plus agréable et intuitif. En plus, il est désormais possible d'envoyer des images en haute qualité.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit, aidé de nouvelles fonctions et de petites améliorations qui lui permettent de rattraper son retard sur d'autres messageries instantanées populaires telles que WhatsApp – Google travaille d'ailleurs actuellement sur des modifications d'ordre esthétique. Après plusieurs mois de tests lancés en novembre 2024, le géant du Web est en train de déployer sur la version stable 20250518_01_RC00 une nouvelle interface pour la galerie et l'appareil photo, afin d'améliorer la prise en main de la caméra et de faciliter l'accès aux images et la gestion de leur qualité.

© 9to5google

Google Messages : une galerie et un appareil photo repensés

Auparavant, lorsqu'on lançait l'appareil photo – en appuyant sur l'icône Galerie dans le champ de texte –, l'application ouvrait une fenêtre en bas de l'écran qui donnait à la fois un aperçu en direct de la caméra et les dernières photos prises par l'appareil. Avec cette nouvelle mise à jour, l'appareil photo s'affiche en plein écran dans la partie haute de l'écran – les commandes de l'appareil photo restent inchangées –, et trois à six des clichés les plus récents s'affichent sous forme de grille en bas. Il suffit de balayer vers le haut pour afficher l'ensemble des photos et accéder au raccourci "Dossiers", qui affiche le sélecteur de photos. Une fois qu'une nouvelle photo est prise ou sélectionnée, un aperçu avec l'arrière-plan flou s'affiche. Il est possible d'y ajouter une légende avant de l'envoyer, et une icône pour la supprimer se situe en bas à gauche. En cas d'envois multiples, il suffit de balayer vers la gauche ou la droite pour parcourir les photos.

© 9to5google

Autre amélioration : un bouton "HD" ou "HD+" apparaît désormais dans la barre supérieure pour modifier facilement la résolution de l'envoi, remplaçant ainsi l'ancien réglage, qui était bien trop caché dans les paramètres. Le bouton "HD" optimise l'image en réduisant sa taille pour l'envoyer plus rapidement, tandis que le bouton "HD+" conserve sa qualité originale, sans aucune compression. Tous ces changements rendent l'interface plus agréable, même si un temps d'adaptation peut être nécessaire.