WhatsApp : vous pourrez bientôt passer des appels depuis un navigateur Web

Vous utilisez la version Web de WhatsApp ? Une nouvelle fonction va bientôt vous permettre de passer des appels audio et vidéo depuis n'importe quel navigateur Web sur un PC, un Mac ou même un iPad.

Avec ses quelques deux milliards d'utilisateurs, WhatsApp est devenue une des messageries instantanées les plus populaires au monde. Mais même si la majorité des utilisateurs se contentent d'exploiter l'appli sur leur smartphone Android ou iOS, Meta n'en oublie pas pour autant ceux qui l'utilisent aussi sur ordinateur et s'efforce de faciliter leurs communications. En effet, s'il est tout à fait possible de passer des appels audio et vidéo directement depuis un ordinateur, avec une webcam et un micro, il faut cependant obligatoirement passer par l'appli de WhatsApp pour Windows ou macOS (voir notre guide pratique). Heureusement, le site spécialisé WABetaInfo a découvert que Meta travaillait sur l'arrivée des appels audio et vidéo au sein des navigateur Web pour remédier à cette lacune. Une excellente nouvelle !

WhatsApp : les appels arrivent sur navigateur et tablette

WhatsApp Web est depuis longtemps maintenant le seul client WhatsApp à être privé de nombreuses fonctions présentes sur les autres versions. C'est même particulièrement le cas concernant les appels. En effet, pour l'instant, WhatsApp Web ne permet que d'échanger des messages textuels et de partager des contenus multimédias. Bref, c'est vraiment le service minimum. Mais ce sera bientôt de l'histoire ancienne !

© WABetaInfo

Dans la dernière version bêta de WhatsApp Web, l'interface accueille deux nouveaux boutons d'appel. Ils permettent, comme sur le client desktop et les applications mobiles, de lancer un appel audio ou vidéo. Cela signifie qu'il sera bientôt possible d'appeler via WhatsApp directement depuis Chrome, Edge, Firefox et Safari, mais aussi depuis un iPad ! En effet, n'ayant pas encore d'application dédiée – WhatsApp a lancé une version bêta de son application native pour iPad via TestFlight, mais la version stable n'est pas encore disponible sur l'App Store –, les utilisateurs de tablettes Apple sont obligés de passer par WhatsApp Web pour échanger des messages. Pour le moment, cette nouveauté est encore en développement, il faudra donc patienter encore quelques semaines au moins avant de pouvoir en profiter.

En permettant à chacun de passer des appels directement depuis l'application Web, WhatsApp va pouvoir améliorer nettement la qualité des appels en vision. En effet, il sera possible d'utiliser une webcam et un micro. De cette manière, WhatsApp s'aligne sur la simplicité d'utilisation et l'accessibilité de solutions comme Google Meet ou Microsoft Teams, conçues pour un usage plus professionnel. Voilà qui devrait lui permettre de combler son retard !