Google Messages permettra bientôt de partager sa position géographique en temps réel

Vous souhaitez autoriser un proche à suivre vos déplacements sur une carte en temps réel ? Cela sera bientôt possible grâce à la fonction "Partage de la localisation en direct", qui arrivera bientôt dans Google Messages.

Installé en standard sur la plupart des smartphones Android, Google Messages se peaufine petit à petit dans l'espoir de s'imposer comme une des messageries instantanées les plus populaires. Connu pour son protocole RCS, il a récemment intégré tout un tas de nouvelles fonctions, comme des outils anti-spam, la modification de messages a posteriori ou encore l'annulation de messages déjà envoyés. Toutefois, il lui manque encore certaines fonctions clés pour réellement concurrencer WhatsApp, Signal, Telegram et compagnie.

Actuellement, il est possible de partager sa position actuelle avec d'autres personnes via Google Messages. En effet, le raccourci "Localisation" permet d'envoyer un lien Google Maps à son interlocuteur, lui indiquant la position de l'utilisateur sur la carte. Cependant, cette position est statique et n'est pas mise à jour si la personne se déplace. Mais Google s'apprête à régler ce problème. En effet, les équipes d'Android Authority ont découvert, dans l'APK de la dernière version bêta de la messagerie, de nouvelles lignes de code suggérant l'apparition prochaine du partage de position en temps réel.

Google Messages : le partage de la localisation en direct arrive

Ces lignes de code laissent à penser que Google prépare l'ajout d'un nouveau raccourci pour le partage de position en direct. En effet, son nom ne laisse guère place au doute : "Live location sharing", soit "Partage de la localisation en direct" dans la langue de Molière. Ce raccourci est toutefois inactif pour le moment. Mais cela paraît être un bon moyen de vérifier la position de ses proches, en particulier en cas de danger, ou pour retrouver quelqu'un avec qui l'on a rendez-vous.

Nous ne savons pas grand-chose au sujet de fonctionnement de cette fonction. On peut s'attendre à quelque chose de similaire à ce que propose WhatsApp, avec des options telles que la possibilité de définir une durée avant l'envoi de sa position en direct et le chiffrement de bout en bout. Ainsi, ceux qui utilisent le chat RCS dans l'application Google Messages verront leurs données de localisation chiffrées, de même que leurs messages. On ne sait pas encore quand cette fonction sera disponible, il va donc falloir être patient.