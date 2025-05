Cette nouvelle fonction de Google Messages évite les spams et la pub sur smartphone

Bonne nouvelle, Google Messages déploie une nouvelle option pour lutter contre le spam ! Elle permet de se désinscrire rapidement d'une discussion RCS commerciale de façon définitive. De quoi éviter bien des désagréments !

C'est une véritable plaie qui ne cesse de s'infecter. Malgré tous les efforts des développeurs et les outils mis en place, les spams continuent de nous pourrir la vie, en faisant sonner tout le temps notre smartphone pour rien. Et comme si ça ne suffisait pas, ils véhiculent leur lot d'arnaques, avec des liens piégés et des numéros surtaxés. Impossible de s'en débarrasser totalement ! Pire encore, depuis que Google Messages – préinstallé sur la plupart des smartphones Android – est compatible avec le protocole RCS, plusieurs utilisateurs ont constaté une hausse des messages indésirables.

Pourtant, la messagerie instantanée ne reste pas les bras croisés. Elle bloque déjà l'ouverture de liens douteux via une fenêtre d'avertissement, afin d'éviter les pièges classiques comme les fichiers suspects ou les faux formulaires. Et, l'année dernière, elle a ajouté plusieurs nouvelles protections contre les spams, arnaques et liens dangereux (voir notre article). Pour autant, elle ne se contente pas de ça. En avril dernier, une nouvelle fonction était en cours de développement. Google la déploie enfin auprès du grand public, comme l'ont repéré nos confrères d'Android Authority.

© Android Authority

Google Messages : un processus de désinscription facilité

En novembre dernier, Google cherchait déjà à bloquer plus facilement les spam à l'aide d'un bouton STOP. Celui-ci devait permettre de se désinscrire rapidement d'une liste de diffusion RCS Business Messaging – le système utilisé par les entreprises pour communiquer avec de leurs clients – de façon définitive. L'entreprise a visiblement revu sa fonction pour opter, cette fois, pour une suggestion en bas de l'écran, "Se désabonner pour arrêter de recevoir des messages". Lorsque nous cliquons dessus, une fenêtre pop-up apparaît pour nous en demander le motif (Ne s'est pas inscrit, Reçoit trop de messages, Spam, etc.). Google se charge ensuite d'envoyer lui-même le fameux message STOP pour se désinscrire des listes.

© Android Authority

En réalité, il s'agit davantage d'une amélioration d'une fonction existante que d'une vraie nouveauté.

En effet, il est déjà possible d'envoyer manuellement le mot STOP pour couper court aux spams, mais beaucoup d'utilisateurs l'ignorent tout simplement. Résultat : ils préfèrent bloquer et signaler le message en question. Autre limite, la fonction est associée à l'appareil, et non au numéro de téléphone, ce qui oblige à tout recommencer en cas de changement de smartphone. Avec cette nouvelle option, le processus devient non seulement plus rapide, mais aussi bien plus visible.