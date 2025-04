WhatsApp lance une fonction pour mieux protéger vos discussions

Meta lance la fonction "Confidentialité avancée des discussions" sur WhatsApp. Elle permet de bloquer l'exportation des messages et la sauvegarde automatique des médias partagés afin d'apporter plus de confidentialité.

WhatsApp a fait de la confidentialité de ses utilisateurs son cheval de bataille et, pour cela, propose de nombreuses options pour la garantir, comme les messages éphémères, la possibilité de bloquer les captures d'écran pour certains messages, le mode Chat Lock, l'option Code secret ou l'envoi de vocaux éphémères – ils ne peuvent être écoutés qu'une fois. Ces fonctions permettent d'éviter que vos informations personnelles ou sensibles tombent entre de mauvaises mains.

Comme l'entreprise l'annonce dans un billet de blog, Meta vient tout juste de déployer une nouvelle fonction baptisée "Confidentialité avancée des discussions", qui vise à limiter la propagation de vos messages en dehors de la plateforme. Disponible sur les applications pour Android et iOS après une phase de test, elle bloque l'exportation des historiques de discussion et l'enregistrement automatique des médias partagés.

WhatsApp : une fonction pour limiter l'exportation massive d'infos

Cette fonction de protection est activable dans les paramètres de chaque conversation (individuelles ou de groupe). Pour cela, il suffit d'appuyer sur le nom de celle qui est visée puis sur "Confidentialité avancée de la discussion". Elle empêche les participants d'exporter l'intégralité des échanges en dehors de WhatsApp et désactive l'enregistrement automatique des photos et vidéos dans la galerie de l'appareil des destinataires – en revanche ce n'est pas très clair s'il est toujours possible de les sauvegarder manuellement. Une manière d'être sûr que les contenus échangés ne soient pas diffusés ou stockés à votre insu. Par souci de transparence, l'activation de cette fonction dans une conversation de groupe informe l'ensemble des membres que la discussion a été placée sous "confidentialité avancée".

© Meta

Après, cette fonction n'est pas une mesure de protection absolue et infranchissable, dans le sens où il est toujours possible de recopier manuellement les messages ou d'effectuer une capture d'écran. Cela complique simplement les exfiltrations massives. Aussi, pour éviter tout problème, rien ne vaut les messages éphémères. Notons qu'il est toujours possible que la messagerie privée enrichisse son outil par la suite.

L'activation de cette option a un autre avantage : elle désactive automatiquement le chabtot Meta AI, qui peut notamment être utilisé pour répondre à des questions ou générer des images. Cela signifie que vos données ne seront pas utilisées pour entraîner l'IA, ce qui garantit une stricte confidentialité. Par la suite, l'entreprise de Mark Zuckerberg compte "ajouter de nouveaux éléments pour, à terme, assurer une meilleure protection."