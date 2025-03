Google Meet peut enfin transcrire automatiquement des réunions en français

Google Meet décline enfin sa fonction de retranscription en français. Elle permet de transcrire automatiquement en texte les échanges lors des réunions. Pratique pour faire des comptes rendus sans rien noter !

Depuis la généralisation du télétravail, les outils de visioconférence sont devenus incontournables, au point de devenir des outils indispensables au quotidien. C'est le cas de Google Meet, qui a connu une croissance fulgurante, poussant le géant d'Internet à multiplier les nouveautés pour tenir tête à Zoom et Microsoft Teams. Ainsi, en juin 2022, Google a choisi de fusionner Duo et Meet afin de clarifier son offre et, surtout, simplifier les appels vidéo avec une solution unique. Il a également intégré de nombreuses fonctions à sa plateforme, comme le transfert d'appels, les appels en Full HD et la prise de notes avec Gemini.

Afin de rester à la pointe de la technologie, Google a pris la décision d'intégrer l'intelligence artificielle à son service de visioconférence, notamment à travers une fonction de transcription automatique des réunions sur Google Docs. Si l'outil a été lancé en octobre 2022 pour l'anglais, il est désormais disponible en français et dans six autres langues (allemand, italien, portugais, japonais et coréen), comme l'annonce l'entreprise dans un billet de blog. Voilà qui devrait permettre de gagner du temps et de s'assurer que personne ne manque une information importante mentionnée durant la session.

© Google

Retranscription Google Meet : des conversations transformées en texte

Rédiger la transcription d'une réunion – que ce soit pour informer les absents, partager avec l'équipe ou conserver une trace – reste une corvée, même en visioconférence. Certes, Google Meet permet d'enregistrer les appels, mais il faut ensuite tout retaper soi-même. Bref, c'est loin d'être la solution la plus rapide et ergonomique. C'est pourquoi Google a intégré à la plateforme une fonction pour transcrire tout ce qui s'est dit directement dans Google Docs. L'option est activée par défaut et, au début de la réunion, les participants verront une notification les informant que les transcriptions de la réunion sont actives. À la fin, le dossier sera enregistré dans le dossier "Enregistrements de la réunion" de l'hôte dans Google Drive et jointes à l'événement sur le Calendrier. Après la réunion, l'organisateur et les personnes ayant activé la fonction recevront un e-mail avec un lien vers le document généré.

Pour l'instant, la fonction de transcription des réunions est disponible uniquement pour les abonnés aux plans Business Standard et Plus, Enterprise Starter, Standard et Plus, Education Plus avec le module complémentaire Teaching & Learning, ainsi que pour les abonnés individuels de Workspace. Notons que les sous-titres des conversations générés après l'enregistrement des visioconférences sont désormais étendus à trois langues supplémentaires : l'italien, le japonais et le coréen. Ils étaient d'ores et déjà disponibles en français.

© Google

Pour activer la transcription sur Google Meet, il faut, dans la conversation en question, cliquer sur Activités, en bas à droite, puis sélectionner Transcriptions, puis Démarrer la transcription, et enfin Démarrer. Une icône apparaîtra alors en haut à gauche de l'écran. Bien évidemment, il est possible de désactiver l'outil à tout moment. Pour cela, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire cliquer sur Activités, en bas à droite, puis sélectionner Transcriptions, puis Arrêter la transcription, et enfin Arrêter.