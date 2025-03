WhatsApp va ajouter une option très utile pour les appels vidéo

Afin d'éviter les appels vidéo embarrassants, WhatsApp travaille sur une fonction permettant de désactiver la caméra frontale du smartphone au moment de décrocher, sans avoir à montrer sa tête. Une option très attendue !

Alors que vous êtes tranquillement en train de lézarder chez vous, vous recevez soudainement un appel vidéo sur WhatsApp. Vous décrocheriez avec plaisir, mais il y a un hic : vous n'êtes absolument pas présentable. Que ce soit parce que vous êtes en pyjama, que vous n'êtes ni coiffé ni maquillé, que vous veniez de vous réveiller ou que vous aillez un lendemain de soirée difficile, les raisons peuvent être nombreuses. Vous préféreriez largement rester en audio uniquement, mais impossible de choisir cette option. Vous devez soit vous résoudre à afficher votre tête via la caméra frontale de votre smartphone, soit décliner l'appel et rappeler vous-même en audio uniquement.

Mais plus pour longtemps ! En décortiquant le code de la dernière version bêta de WhatsApp sur Android (version 2.25.7.3), nos confrères d'Android Authority ont découvert un nouveau bouton intitulé "Désactiver la vidéo" permettant, comme son nom l'indique, de désactiver la caméra frontale lors de la réception d'un appel vidéo. Voilà qui va vous changer la vie !

© Android Authority

WhatsApp : la fin des appels vidéo embarrassants

Comme vous pouvez le voir dans les captures d'écran ci-dessous, les utilisateurs de WhatsApp verront une option "Arrêtez votre vidéo" lors de la réception d'un appel vidéo. En appuyant dessus, le bouton pour décrocher se transforme en "Accepter sans la vidéo". La caméra frontale sera alors désactivée, et l'appel sera accepté en mode audio uniquement. Il est bien évidemment possible de changer d'avis à tout moment via l'option "Allumer votre caméra", puis la redésactiver aussi sec, selon votre bon vouloir.

En plus d'éviter les situations embarrassantes, cette amélioration est particulièrement appréciée compte tenu de l'augmentation des sextorsions – contraction de sexe et d'extorsion. Il s'agit d'une forme de chantage, dans laquelle un escroc menace de diffuser des photos ou des vidéos intimes de la victime, à moins qu'elle ne lui envoie de l'argent ou d'autres contenus à caractère sexuel. En Inde, par exemple, des personnes malintentionnées lancent des appels vidéo affichant un contenu explicite, puis prennent une capture d'écran avec le visage de la victime visible, et menacent de l'exposer aux yeux tous, sauf si elle accepte de payer une rançon. Nous ne savons pas quand cette fonction sera disponible auprès du grand public, mais, au vu de son utilité, cela ne devrait pas tarder !