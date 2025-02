WhatsApp ajoute des thèmes pour personnaliser les conversations

WhatsApp propose dès à présent une nouvelle option permettant de personnaliser l'apparence des conversations grâce à des thèmes, en choisissant non seulement le fond d'écran mais aussi la couleur des bulles. Sympa !

Meta n'en finit plus de faire évoluer WhatsApp. Et aujourd'hui, la messagerie profite d'une fonction attendue depuis longtemps : la personnalisation des conversations grâce à de nouveaux thèmes. Certes, depuis quelques années, on pouvait modifier le fond d'écran des discussions, mais l'option intégrée à cette dernière version de l'application va plus loin. En plus de pouvoir changer l'arrière-plan, WhatsApp permet désormais de personnaliser les couleurs des bulles de messages. Ce petit détail graphique, bien que subtil, ajoute une touche d'originalité à chaque discussion.

On peut ainsi choisir désormais parmi une trentaine de thèmes prédéfinis., avec un large éventail de couleurs et de motifs, s'adaptant aux préférences esthétiques de chacun. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il est possible de combiner un fond d'écran de la galerie personnelle avec la modification des bulles de discussion. En outre, les thèmes peuvent être appliqués de manière globale ou individuelle pour certaines conversations spécifiques.

Notons que les changements ne sont visibles que par l'utilisateur qui les applique. Ainsi, les discussions de groupe ou les conversations individuelles ne sont pas affectées pour les autres participants. Cela permet de maintenir une certaine cohérence dans les échanges tout en laissant chacun exprimer son style personnel sans impacter ses interlocuteurs.

Thèmes WhatsApp : une personnalisation générale ou par discussion

L'activation de ces nouvelles options de personnalisation est simple.

Ouvrez WhatsApp et appuyez sur le petit boutons avec les trois points verticaux.

Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur Paramètres. Dans la liste qui apparaît, sélectionnez Discussions, puis Thème de discussion par défaut.

L'écran affiche alors une galerie de thèmes prêts à l'emploi. Touchez celui qui vous intéresse pour le sélectionner.

Le thème s'affiche alors dans un aperçu de discussion (fictive). Vous pouvez alors appuyer sur le soleil ou la lune en bas à droite pour passer du thème sombre au thème clair et faire glisser le curseur vertical à droite pour ajuster la luminosité du fond d'écran. Et vous pouvez changer la couleur des bulles en appuyant sur le bouton coloré en bas à gauche.

© CCM

Quand tout vous convient, appuyez sur le bouton rond en haut à droite pour valider vos choix. Le thème personnalisé s'appliquera à toutes vos conversations.

Pour personnaliser une discussion particulière, ouvrez-la et appuyez sur les trois points verticaux (sur Android) ou sur son nom (sur iOS)/, puis sélectionnez Thème de la discussion dans le menu qui se déroule.

Le déploiement des nouveaux thèmes se fait progressivement. Vérifiez que votre version est bien à jour pour profiter pleinement de ces nouvelles options de personnalisation.