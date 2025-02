Une troisième coche bleue dans WhatsApp : vraie info ou fake news ?

La rumeur court sur les réseaux sociaux que WhatsApp va ajouter une troisième coche bleue dans les confirmations de lecture pour mieux garantir la confidentialité des conversations et des utilisateurs. Mais est-ce vrai ?

Depuis 2014, WhatsApp intègre des coches bleues, ou plutôt, pour reprendre les termes de la FAQ officielle de la messagerie instantanée, des confirmations de lecture. Il en existe officiellement trois types à ce jour : la simple coche grise qui signifie que le message a bien été envoyé, la double coche grise pour indiquer que le message a bien été livré sur le téléphone du destinataire, et la double coche bleue pour certifier que le destinataire a lu le message. Notons que, dans les conversations de groupe, la seconde coche grise ou bleue n'apparaît qu'une fois que tous les membres de la discussion ont reçu et/ou lu le message envoyé. De plus, il est possible qu'elle ne soit pas visible car l'expéditeur ou le destinataire a désactivé les confirmations de lecture dans les paramètres de confidentialité. Mais une rumeur circule actuellement sur X (ex-Twitter) et sur TikTok comme quoi une troisième coche devrait bientôt faire son apparition. Alors, qu'en est-il ?

WhatsApp : une rumeur persistante mais mensongère

La troisième coche devrait apparaître lorsqu'une capture d'écran de la conversation est prise, afin de prévenir que l'autre interlocuteur a enregistré la discussion ou un extrait de la discussion de façon définitive. Cette nouvelle fonction est censée renforcer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs de WhatsApp, en les avertissant si un contenu privé peut potentiellement être partagé via une capture d'écran. Malheureusement, c'est totalement faux.

"Au cours des dernières heures, j'ai reçu plusieurs messages de nombreux utilisateurs demandant des informations sur la troisième coche sur WhatsApp qui avertit lorsqu'une capture d'écran de la conversation est prise. C'est une fausse nouvelle. Elle circule depuis des années et se propage de plus en plus loin", avertit le site spécialisé WABetaInfo sur X. De son côté, Meta n'a pas confirmé quoi que ce soit. Au contraire, la société a démenti à plusieurs reprises l'existence de cette fonction au cours des années passées.

Après, il n'est pas impossible qu'un jour, face aux demandes pressantes des utilisateurs et à leur engouement, l'entreprise de Mark Zuckerberg mette en place une telle fonction. D'autant plus que certaines applications de messagerie, comme Snapchat, disposent déjà d'alertes pour notifier les captures d'écran.