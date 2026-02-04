Yahoo Mail réduit drastiquement son stockage gratuit de 1 To à… 15 Go !

Après avoir longtemps proposé 1 To de stockage gratuit, Yahoo Mail a décidé de baisser cette limite à 20 Go, puis finalement à 15 Go. Un changement de politique qui a bien du mal à passer auprès des utilisateurs…

Yahoo Mail, l'un des services de messagerie les plus anciens et utilisés au monde, vient de provoquer un fort mécontentement parmi ses utilisateurs en annonçant la réduction drastique de l'espace de stockage proposé gratuitement. Pendant longtemps, les comptes gratuits ont bénéficié de 1 To d'espace pour conserver leurs courriels et pièces jointes. Un avantage devenu rare parmi les principaux fournisseurs de boîtes mail. Mais cette générosité est désormais terminée. Après avoir abaissé cette limite à 20 Go au cours de l'été 2025 – quel scandale ! –, Yahoo est en train d'envoyer aux utilisateurs un mail leur annonçant une nouvelle baisse du seuil gratuit à 15 Go.

Stockage gratuit Yahoo Mail : une réduction d'espace très brutale

Dans son courriel, Yahoo présente cette réduction comme une "amélioration" de son service. Autant dire que cette décision n'a pas tardé à susciter l'incompréhension et la colère de nombreux abonnés, qui avaient toujours la première baisse à 20 Go de cet été en travers de leur gorge – baisse qui était appliquée de façon progressive et qui était relativement passée sous les radars. La nouvelle limite doit entrer en vigueur le 5 mai 2026 afin de leur laisser un peu de temps pour s'organiser. Pour les personnes dont la boîte aux lettres dépasse déjà les 15 Go, les conséquences seront immédiates et contraignantes, puisqu'il ne sera plus possible d'envoyer ou de recevoir de nouveaux messages.

Face à cette situation, Yahoo propose plusieurs options. La première consiste à faire du tri dans ses anciens courriels, ce qui implique souvent de supprimer des messages volumineux ou obsolètes ainsi que des pièces jointes afin de revenir sous le seuil de 15 Go. Cela peut s'avérer long et fastidieux, surtout pour des comptes utilisés depuis plusieurs années. Des utilisateurs rapportent d'ailleurs des difficultés techniques pour supprimer efficacement des courriels, notamment depuis certaines applications mobiles, et conseillent de passer par l'interface web pour une gestion plus efficace.

La seconde option est d'accepter de payer pour un espace de stockage plus important. Ainsi, l'abonnement Yahoo Mail à 5,49 euros par mois pour 200 Go de stockage, l'absence de publicité et des options premiums. Enfin, l'entreprise laisse toujours la possibilité de fermer son compte pour ceux qui ne seraient satisfaits par aucune de ces alternatives. Cette option, bien que simple sur le papier, pose toutefois le problème de la migration des données vers un autre service et de la réorganisation complète de l'identité numérique de l'utilisateur, ce qui n'est pas une décision anodine pour beaucoup d'abonnés.

Stockage gratuit Yahoo Mail : quelles alternatives ?

Yahoo, en réduisant son offre, s'aligne donc sur ses concurrents, mais en abandonnant l'un de ses rares avantages compétitifs. De son côté, Gmail propose 15 Go pour les e-mails, les fichiers Google Drive et Google Photos (stockage partagé), tandis qu'Outlook offre 15 Go pour la messagerie ainsi que 5 Go dans un espace OneDrive séparé. iCloud Mail, quant à lui, se contente de 5 Go de stockage gratuit partagé entre les e-mails et les autres données iCloud. Une limite baissée à 1 Go pour les e-mails et 500 Mo pour les documents et les photos du côté du français Mailo, et à entre 500 Mo et 1 Go pour Proton Mail.

Les meilleures options se trouvent du côté de l'allemand GMX Mail avec 65 Go gratuits, et d'Infomaniak avec 20 Go gratuits sans publicité. Cerise sur le gâteau : comme il s'agit de services européens, ils garantissent des règles de confidentialité strictes et évitent tout risque d'ingérence étrangère, ce qui est loin d'être le cas avec les services des GAFAM.