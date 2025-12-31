Ce service français et gratuit permet de créer une adresse mail sécurisée pour les enfants

Votre enfant grandit et réclame sa propre adresse mail ? Ne vous inquiétez pas : une plateforme française permet de lui créer une messagerie personnelle entièrement sécurisée, et sous votre contrôle. Et c'est totalement gratuit !

Alors que les enfants gagnent en autonomie, il est normal qu'ils finissent par souhaiter disposer de leur propre adresse électronique. Après tout, il s'agit d'un outil incontournable dans un quotidien aujoued'hui largement structuré par le numérique. Cette démarche peut tout à fait être bénéfique, que ce soit pour communiquer avec leurs proches ou pour suivre des contenus et des newsletters en lien avec leurs centres d'intérêt, à condition d'opter pour une solution réellement pensée pour les plus jeunes.

En effet, cette liberté doit s'accompagner de garanties solides. Il n'est pas question de confier à son enfant une messagerie classique, conçue pour des adultes et peu adaptée à ses usages. Heureusement, certains services ont été spécifiquement développés pour les jeunes publics, avec des interfaces simples et un haut niveau de protection.

Dans ce registre, il y a Mailo Junior, une messagerie électronique spécialement conçue pour les enfants qui propose une adresse e-mail adaptée à leurs besoins tout en donnant aux parents le contrôle sur son usage. Cette solution française s'adresse principalement aux enfants de 6 à 14 ans, avec une interface et des fonctions qui évoluent selon leur âge pour les accompagner progressivement dans la maîtrise de cet outil numérique. D'ailleurs, il existe deux versions : une pour les 6-9 ans, très graphique et ludique, et une autre pour les 10-14 ans, un peu plus complète et qui se rapproche davantage d'une messagerie classique.

© Mailo Junior

L'un des points clés de Mailo Junior est sa sécurité et son encadrement parental. Contrairement aux messageries grand public, l'enfant ne peut échanger des messages qu'avec des contacts que les parents ont préalablement validés. Toute tentative d'un expéditeur inconnu d'écrire à l'enfant est automatiquement interceptée et transmise aux parents, qui peuvent accepter ou refuser l'ajout de ce nouveau contact. Un système qui réduit fortement les risques de spams, de contenus inappropriés et de contacts non désirés.

Une autre caractéristique importante de Mailo Junior est l'absence totale de publicité ou de profilage des données. En effet, les messages ne sont pas analysés à des fins de ciblage, ce qui garantit un environnement plus respectueux de la vie privée que celui offert par la plupart des grandes plateformes étrangères, à commencer par les GAFAM. Sans compter que toutes les données sont hébergées en France, ce qui garantit la souveraineté numérique des informations et le respect du RGPD.

Outre la messagerie, Mailo Junior inclut aussi des outils pédagogiques et familiaux, comme un agenda pour noter des rendez-vous ou des devoirs, ainsi qu'un espace de stockage cloud pour sauvegarder ses fichiers personnels. L'option la plus originale reste le frigo familial. Il s'agit d'un tableau virtuel commun où parents et enfants peuvent laisser des notes visibles par toute la famille, encourageant la communication familiale et favorisant l'organisation collective.

La messagerie électronique est accessible depuis n'importe quel navigateur Web, ainsi que depuis l'application mobile, disponible sur Android et iOS. S'il existe une version gratuite de Mailo Junior, les familles peuvent également opter pour l'offre payante (Mailo Family), qui permet de gérer plusieurs comptes avec davantage d'espace de stockage et des fonctions élargies.