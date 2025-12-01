Microsoft ajoute enfin au nouvel Outlook ces fonctions essentielles

Si elle ne fait pas l'unanimité, la nouvelle version d'Outlook va s'améliorer en accueillant des fonctions essentielles, et pourtant jusqu'ici manquantes. C'est le cas notamment pour l'application des règles automatiques.

Le nouvel Outlook que Microsoft tente d'imposer dans Windows et sur le Web a du mal à convaincre les utilisateurs, qui sont toujours fortement attachés à leur bon vieil Outlook "classique". Mais la firme de Redmond semble avoir entendu les critiques, se réjouit Neowin. Dans sa feuille de route pour la suite Microsoft 365, elle annonce ainsi plusieurs ajouts de poids d'ici le début 2026, dans le but de rattraper le retard accumulé par le nouvel Outlook face à son prédécesseur. De quoi réconcilier les utilisateurs avec la nouvelle messagerie ?

Nouvel Outlook : une fonction réclamée depuis longtemps

Parmi les nouveaux ajouts, la plus importante concerne la possibilité d'appliquer des règles automatiques non plus uniquement aux courriels entrants dans la boîte de réception, mais aussi aux dossiers spécifiques. Une fonction réclamée à grands cris depuis 2022 par les utilisateurs, soucieux de retrouver une gestion précise et personnalisée de leurs messages, comme c'était le cas sur l'Outlook classique. Elle devrait être déployée en janvier 2026.

© Microsoft

Et ce n'est pas la seule nouveauté. L es versions Android et iOS d'Outlook recevront dès décembre prochain des notifications nommées "À venir" avant les réunions planifiées, avec une option "Préparer" permettant de se familiariser avec le contenu de la réunion en accédant aux informations relatives grâce à l'assistance de Copilot. Cette fonction fera son apparition dès le mois de décembre.

Microsoft n'oublie pas ses autres plateformes. Ainsi, Teams a droit à une nouvelle fonction dès février 2026 pour aider les administrateurs à faire face à la multiplication des bots et agents IA dans les environnements d'entreprise. Pour cela, ils auront la possibilité de définir une seule fois leurs exigences organisationnelles, après quoi un système automatisé prendra le relais, en générant un "Score de confiance" (Trust Score) pour évaluer la conformité des agents IA. De quoi accélérer grandement le processus !

De son côté, le navigateur Web Edge verra son mode Efficacité, proposant les options Équilibré et Maxima, rebaptisé Économiseur d'énergie, dès janvier 2026. Quant au mode Efficacité pour le gaming PC, qui réduit la consommation de ressources d'Edge au profit des jeux, il deviendra PC Gaming Boost, afin d'offrir un peu plus de clarté. Enfin, Microsoft 365 permettra aux utilisateurs d'afficher un résumé des fichiers partagés généré par Copilot directement dans la boîte de dialogue de partage à partir de janvier 2026 là encore.