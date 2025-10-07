Voilà pouquoi les images ne s'affichent plus dans Outlook

Des millions d'utilisateurs ne voient plus certaines images dans Outlook. À la place, ce sont des des croix rouges qui s'affichent. Il ne s'agit nullement d'un bug ou d'un défaut technique, mais d'une mesure de sécurité mise en place par Microsoft.

Alors que l'année 2025 a été marquée par toute une série de bugs, les utilisateurs d'Outlook sont actuellement confrontés à un problème des plus gênants. En effet, de nombreux utilisateurs ne parviennent plus à visualiser certaines images intégrées dans leurs mails. À la place, des croix rouges s'affichent, comme s'il y avait une erreur technique.

Pourtant, il ne s'agit nullement d'un bug, mais de la conséquence d'une mise à jour de Microsoft, qui a commencé à être déployée dans le monde entier au début de septembre 2025 et devrait être achevée d'ici la mi-octobre 2025. En effet, comme l'explique Bleeping Computer, Outlook pour le Web et Outlook pour Windows ne vont plus afficher les images SVG intégrés directement dans le corps des mails pour éviter que les cybercriminels les utilisent pour attaquer les utilisateurs. L'entreprise a indiqué que ce changement affectera moins de 0,1 % de toutes les images envoyées à l'aide d'Outlook, de sorte que l'impact réel devrait être minime. Minime, mais pas inexistant.

Outlook : les images SVG en ligne automatiquement bloquées

© Sanblihac - Wikipédia

Une image au format SVG (Scalable Vector Graphics) est une image vectorielle optimisée pour le Web, écrite en code XML. Contrairement aux fichiers pixelisés comme les JPEG ou les PNG, il s'agit d'un fichier texte "vivant", c'est-à-dire qu'il peut être manipulé à l'intérieur du document, réagir aux interactions, être animé, etc. De ce fait, il peut contenir du code (scripts) ou des instructions qui peuvent être exécutés quand l'image est affichée. Microsoft a décidé de ne plus afficher les SVG intégrés dans les mails pour éviter que ces images servent à attaquer les utilisateurs, en exécutant des malwares par exemple.

Outlook interrompt donc automatiquement la transmission de données, ce qui fait que les utilisateurs voient un emplacement vide à la place de l'image. Cela peut donner l'impression que certains mails sont "cassés", privés d'éléments visuels. Notons toutefois que les SVG envoyés en tant que pièce jointe sont toujours pris en charge — ils peuvent être ouverts ou téléchargés séparément.

Comment faire pour contourner cette interdiction ? Si vous voulez absolument voir les images SVG dans un e-mail spécifique, vous devriez voir en haut du mail un bandeau avec le message "Cliquez ici pour télécharger des images." Cliquez avec le bouton droit sur cette barre pour afficher trois options :

Télécharger des images : l'action est uniquement pour ce seul mail ;

Ajouter un expéditeur à des expéditeurs de confiance : toutes les images envoyées par cette adresse e-mail seront affichées à l'avenir ;

Ajouter un domaine à des expéditeurs de confiance : toutes les images envoyées par cette entreprise seront affichées à l'avenir.

En revanche, nous vous déconseillons de désactiver totalement les protections de sécurité d'Outlook, sous peine de vous exposer à des menaces. De même, ne cliquez pas directement sur l'image bloquée ou sur un avertissement du type "Télécharger l'image" s'il s'agit d'un fichier SVG hébergé en ligne (avec un lien), car cliquer dessus revient à charger du contenu depuis Internet, et vous expose donc à des risques.