Voilà pourquoi vous ne recevez plus tous vos messages dans Gmail

Depuis quelques jours, Gmail ne prend plus en charge Gmailify et POP3, deux fonctions historiques très pratiques. Conséquence : de nombreux utilisateurs ne peuvent plus consulter les messages de leurs autres comptes de messagerie.

De nombreux utilisateurs utilisent Gmail non seulement pour leur messagerie Google, mais aussi comme plateforme centrale pour gérer leurs différentes adresses électroniques. Or, depuis le début de l'année 2026, ils ne voient plus la totalité des mails reçus s'afficher dans leur messagerie principale. Un problème bien ennuyeux qui est dû à l'abandon de deux fonctions historiques.

En octobre dernier, Google avait discrètement annoncé, via une page de support, cette évolution majeure de Gmail, prévue pour janvier 2026. Et depuis quelques jours, c'est chose faite : deux fonctions présentes dans le service depuis des années maintenant ont tiré leur révérence. Il s'agit de Gmailify, un système qui permettait d'associer des adresses d'autres fournisseurs aux services de Gmail, et de la prise en charge du protocole POP3, utilisé depuis des décennies pour rapatrier ses messages. Deux outils pratiques pour beaucoup d'utilisateurs, qui vont devoir s'habituer à une nouvelle façon de gérer leurs messages.

Fin de Gmailify et POP3 dans Gmail : deux fonctions appréciées mais démodées

Gmailify avait été introduit en 2016 avec une promesse simple : permettre aux utilisateurs de messageries électroniques tierces, comme Yahoo ou Outlook, de se connecter à Gmail sans avoir à changer d'adresse, afin de profiter de tous les avantages du service de Google. De cette façon, ils avaient accès au redoutable filtre antispam de l'entreprise, au tri automatique de la boîte de réception en différentes catégories, aux suggestions intelligentes pour la rédaction ainsi qu'à la recherche avancée. Malheureusement, depuis janvier 2026, cette fonction a purement et simplement disparu, de même que tous ses avantages.

Le second changement concerne le protocole POP3 (Post Office Protocol). Il permettait de rapatrier automatiquement les e-mails d'un autre compte directement dans Gmail, pour tout gérer depuis une seule boîte de réception et pour pouvoir les consulter hors connexion. Mais, près de vingt ans plus tard, l'entreprise estime que POP3 est dépassé et qu'il n'est plus adapté aux usages actuels. L'option "Récupérer les messages depuis d'autres comptes", présente dans les paramètres de Gmail, a donc elle aussi disparu. Elle précise que les messages déjà synchronisés restent consultables, mais il n'est plus possible d'activer ou de maintenir la liaison, et donc de les rapatrier.

Fin de Gmailify et POP3 dans Gmail : quelles alternatives ?

Google justifie cette décision par la volonté de "proposer les options les plus sécurisées et les plus récentes pour accéder à vos messages dans Gmail" et invite ses utilisateurs à migrer vers IMAP (Internet Message Access Protocol), le protocole désormais privilégié par la plupart des fournisseurs de messagerie électronique.

Contrairement à POP3, qui avait tendance à créer des doublons en téléchargeant les messages sur un appareil, IMAP permet de consulter les messages de manière centralisée et cohérente, quel que soit l'appareil utilisé, grâce à une synchronisation en temps réel. Sur mobile, la transition se fait donc de façon invisible, puisque l'application Gmail sur Android et iOS continue de gérer les comptes via le protocole IMAP. Notons toutefois que, même s'il est largement répondu, certains fournisseurs ne le prennent pas en charge — c'est le cas de la version gratuite de ProtonMail notamment. Quant aux utilisateurs d'ordinateurs qui souhaitent posséder une boîte de réception unifiée, il faudra passer par un gestionnaire dédié comme Thunderbird et y configurer chacun de ses comptes.

Ces choix découlent de la volonté de Google de simplifier et de moderniser son service, quitte à sacrifier des solutions anciennes pourtant bien installées dans les habitudes des utilisateurs et à forcer ces derniers à adopter des standards plus récents. Ceux qui exploitaient Gmailify vont donc devoir se tourner vers d'autres outils de gestion, et ceux qui s'appuyaient sur POP3 vont devoir vérifier dès à présent si leur fournisseur de messagerie prend bien en charge l'IMAP afin d'éviter de mauvaises surprises le jour J.