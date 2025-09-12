Ce nouvel onglet de Gmail vous aidera à suivre vos achats en ligne

Gmail accueille une nouvelle catégorie dédiée aux achats en ligne pour mieux suivre les commandes et le statut des livraisons. En parallèle, la messagerie électronique remanie l'onglet "Promotions".

Comme de nombreux internautes, vous recevez probablement, vous aussi, une avalanche de courriels chaque jour. Entre les notifications des réseaux sociaux, les newsletters, les messages personnels et le suivi de livraison, il y a de quoi s'y perdre ! Heureusement, Gmail propose plusieurs catégories prédéfinies pour vous aider à vous y retrouver (Réseaux sociaux, Notifications, Forums et Promotions). Et, bonne nouvelle, la messagerie électronique annonce dans un billet de blog qu'elle va en ajouter une nouvelle, baptisée "Achats". Comme son nom l'indique, elle va rassembler tous les e-mails liés à vos achats en ligne, afin de simplifier leur suivi.

© Google

Achats dans Gmail : un onglet pour suivre ses achats en ligne

Le nouvel onglet "Achats" permet de regrouper toutes les informations d'achat et de livraison au même endroit. Il se découpe en deux parties. La première, baptisée "Arrivée imminente" et qui se situe sur la partie supérieure de l'écran, permet de suivre l'acheminement de vos colis qui doivent être livrés d'ici 24 heures. La seconde, juste en dessous, regroupe les différentes notifications envoyées par les marchands après vos achats (mails de confirmation, de commande expédiée ou encore les factures). Cette nouvelle fonction est déployée dès à présent à l'échelle mondiale sur Android, iOS et le Web pour les comptes Google personnels.

© Google

Gmail en profite également pour remanier sa catégorie 'Promotions". Celle-ci accueille désormais une option de tri "Les plus pertinents", qui affiche les expéditeurs et marques avec lesquels vous interagissez le plus. Ceux qui préfèrent afficher "Les plus récents" pourront toujours choisir cette option. Dans les semaines à venir, des notifications intelligentes viendront également mettre en avant les offres à venir et les promotions opportunes, afin que vous ne passiez pas à côté des bonnes affaires. Dépenser n'aura jamais été aussi simple et intuitif !