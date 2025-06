Gmail a une nouvelle fonction pour gérer vos abonnements (et vous débarrasser des publicités)

Vous en avez assez des newsletters et des publicités qui encombrent votre boîte mail ? Avec une nouvelle fonction, Gmail peut désormais vous débarrasser des messages indésirables en quelques clics !

Même si les fournisseurs d'accès à Internet et les services de messagerie multiplient les efforts, vous recevez probablement, vous aussi, une avalanche de courriels indésirables chaque jour — parfois au point de vous y perdre. La faute, bien souvent, à ces innombrables newsletters auxquelles vous vous êtes abonné sans vraiment vous en rendre compte, et aux notifications intempestives. De son côté, Google s'efforce de limiter le spam sur Gmail en déployant divers outils et protections. Parmi eux : un bouton "Se désabonner" intégré directement dans la messagerie, qui enclenche automatiquement la suppression de vos données personnelles de la liste de diffusion concernée en un clic.

Jusqu'à présent, se désabonner des courriels indésirables impliquait de répéter l'opération expéditeur par expéditeur — un vrai travail de fourmi. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne ! D'après Android Authority, Google commence à déployer deux nouvelles fonctions pour gérer vos abonnements : une section baptisée "Gérer vos abonnements", qui, comme son nom l'indique, centralise tous vos abonnements, et un bouton "Marquer comme lu" directement depuis les notifications Android.

Abonnements Gmail : une section pour se désabonner en un clic

Pour vous aider à gérer vos notifications et vos abonnements, Gmail est en train de déployer une page intitulée "Gérer les abonnements" dédiée à leur gestion. Accessible depuis le menu latéral, entre les sections "Spam" et "Gérer les libellés", elle regroupe toutes les newsletters et listes de diffusion auxquelles vous êtes inscrit, afin que vous puissiez les visualiser rapidement. Chaque fiche comporte le nom de l'expéditeur, son adresse e-mail et le nombre de messages récemment envoyés. Mais le vrai plus, c'est la possibilité de se désabonner en un clic, directement depuis cette interface, sans devoir ouvrir chaque e-mail un par un.

© Android Authority

Attention, Google indique que certaines désinscriptions peuvent prendre quelques jours avant d'être effectives. Si vous souhaitez ne plus recevoir ces e-mails immédiatement, vous pouvez bloquer l'expéditeur, ce qui filtrera automatiquement ses messages vers votre dossier spam. Cette nouveauté, déjà disponible depuis fin avril sur l'application Android (voir notre article), arrive progressivement sur la version Web de Gmail. Il est donc possible qu'il vous faille patienter encore quelques semaines avant de pouvoir en profiter.

© Android Authority

Autre nouveauté : il y a quelques jours, la messagerie électronique a également commencé à tester auprès d'un petit nombre d'utilisateurs une fonction permettant de marquer un e-mail comme lu directement depuis la notification sur Android. Cette fonction, déjà disponible sur iOS et sur d'autres clients mail concurrents, se faisait plus qu'attendre chez Google. Notons cependant que le bouton ne s'affiche pas systématiquement, même sur les appareils mis à jour (version 2025.06.15).