Gmail simplifie les désabonnements avec cette nouvelle fonction

Vous en avez assez des newsletters et des publicités qui encombrent votre boîte mail ? Avec sa nouvelle fonction "Gérer vos abonnements", Gmail vous permet de vous débarrasser des messages indésirables en un clic !

Bien que les fournisseurs d'accès à Internet et les services de messagerie redoublent d'efforts, vous recevez sans doute, vous aussi, des dizaines de courriels indésirables chaque jour, au point d'en être parfois noyé. En cause : les nombreuses newsletters auxquelles vous vous êtes inscrit sans vraiment y prêter attention. Google fait pourtant de son mieux pour s'attaquer au spam pour Gmail et a ainsi mis en place tout un tas d'outils et de protections. Par exemple, la messagerie électronique intègre un bouton intitulé "Se désabonner". En cliquant dessus, le service réalise automatiquement la procédure de suppression des informations personnelles de la liste de diffusion du site (voir notre article).

Toutefois, la désinscription se faisait jusqu'ici message par message, ce qui nécessitait de répéter l'opération pour chaque expéditeur. Mais ça, c'était avant ! Comme le rapporte 9to5google, la firme de Mountain View est en train de déployer une section baptisée "Gérer vos abonnements" qui recense l'ensemble des abonnements, comme l'indique son nom. Elle permet de se désabonner beaucoup plus rapidement et simplement de ces messages envahissants.

© 9to5google

Gmail : se débarrasser facilement des newsletters envahissantes

"Dans Gmail, vous pouvez gérer tous vos abonnements aux e-mails actifs au même endroit. Lorsque vous vous désabonnez d'un expéditeur sous "Gérer les abonnements", Gmail vous désabonne de toutes les listes de diffusion actives associées à cet expéditeur", explique Google sur sa page de support dédiée. Cette nouvelle section, en développement depuis un an, permet de visualiser rapidement, en un seul endroit, tous les abonnements actifs détectés.

Chaque entrée affiche le nom de l'expéditeur, son adresse e-mail, ainsi que le nombre de messages qu'il a récemment envoyés. Mais, surtout, cette nouvelle section permet, via un bouton, de se désabonner instantanément des newsletters, sans avoir à ouvrir un à un chaque message. Attention, Google indique que certaines désinscriptions peuvent prendre quelques jours avant d'être effectives, il est donc possible que, durant ce laps de temps, l'utilisateur continue de recevoir des mails.

Le déploiement de cette fonction est en cours et se fait progressivement par une mise à jour côté serveur sur l'application Gmail pour Android, sans qu'aucune action soit nécessaire. Toutefois, si on en croit la page de support, elle devrait également arriver sur l'application iOS et sur ordinateur.