Google Workspace déploie enfin une fonction pour modifier les documents verrouillés sur Office

L'interopérabilité entre la suite Office et Google Drive vient de franchir un nouveau cap. Désormais, les utilisateurs peuvent modifier des fichiers protégés par un mot de passe directement depuis leur espace.

Même si Microsoft et Google étaient au cœur d'une guerre froide pendant de nombreuses années, les tensions entre les deux géants de la tech se sont légèrement apaisées. Depuis 2014, par exemple, Office et la suite Google bénéficient d'une interopérabilité qui réjouit les utilisateurs. En effet, la firme de Mountain View a ajouté une option d'édition Office dans Google Drive, qui permet de modifier des fichiers directement dans Google Docs, Sheets et Slides puis de les enregistrer au format Office. Malheureusement, une option particulièrement utile manquait aux utilisateurs, et plus précisément à ceux qui utilisaient Google Workspace dans un cadre professionnel : le chiffrement des fichiers par mot de passe.

Google Workspace : les fichiers protégés peuvent (enfin) être modifiés

Pour rappel, les documents enregistrés sur Word, Excel ou encore PowerPoint peuvent être protégés par un mot de passe. Une fonction très utile, certes, mais qui donnait du fil à retordre aux utilisateurs de Google Drive. Ces derniers ne pouvaient ouvrir les fichiers protégés qu'en lecture seule. Une époque révolue, puisque l'entreprise américaine a finalement annoncé dans un billet de blog que les fichiers chiffrés par un mot de passe pouvaient désormais être édités directement depuis Google Drive et Workspace.

Pour profiter de cette nouvelle fonction, il suffit de stocker un fichier protégé dans votre drive avant de l'ouvrir. Une fois cette étape réalisée, la plateforme vous demandera le fameux mot de passe qui vous causait tant de souci auparavant. Dès lors que vous saisissez le sésame, vous pourrez consulter et modifier le document comme bon vous semble.

Si vous n'avez pas le mot de passe pour éditer le document, vous pouvez toujours cliquez sur le bouton "Aperçu". Ce dernier vous permet d'ouvrir le fichier comme auparavant, en lecture seule uniquement. Comme l'a précisé Google, la nouvelle option est en cours de déploiement et pourrait arriver dans les prochains jours, voire dans les prochaines semaines sur tous les comptes, personnels et Workspace compris.