OnlyOffice 8.3 : la suite bureautique gratuite reçoit une foule de nouveautés

OnlyOffice, une suite bureautique complète, gratuite et open source, passe en version 8.3 avec une multitude d'améliorations et de nouveautés, en intégrant même l'une des fonctions les plus pratiques d'Excel.

À peine plus de trois mois après sa dernière mise à jour « mineure », la suite bureautique collaborative et open source OnlyOffice passe en version 8.3, avec encore une fois un lot conséquent de nouvelles fonctions et d'améliorations ergonomiques. Formats de documents pris en charge, outils de dessin et de formules de calcul ou encore manipulation et édition des fichiers PDF, presque tous les modules bureautiques reçoivent des nouveautés, et certaines pas des moindres.

Comme d'habitude, la mise à jour est déployée dans un premier temps pour OnlyOffice Docs, la version en ligne des différents modules bureautiques, qui sont intégrés dans des services cloud comme ceux d'Infomaniak, Hexagone ou encore CrytPad. La disponibilité réelle de la version 8.3 variera évidemment d'un fournisseur de service à l'autre, en fonction de la vitesse de déploiement. Et quand à l'arrivée de la mise à jour pour OnlyOffice Desktop Editors (les applications de bureau), elle se fait généralement dans les jours qui suivent.

OnlyOffice 8.3 : le tableur reçoit l'une des plus puissantes fonctions d'Excel

Le module tableur OnlyOffice Spreadsheets, équivalent de Microsoft Excel ou de Google Sheets, reçoit plusieurs améliorations significatives. Et parmi elles, l'arrivée de l'une des fonctions les plus pratiques d'Excel : les champs calculés dans les tableaux croisés dynamiques. Rebaptisée ici éléments calculés, cette fonction permet d'utiliser des formules de calcul pour générer de nouvelles informations synthétiques, à partir non pas des données sources mais des données agrégées du tableau croisé dynamique.

C'est un outil particulièrement puissant et flexible pour l'analyse de données complexes ou la création de tableaux de bord dynamiques, et une fonction très prisée des gestionnaires et comptables de tous bord. L'arrivée des éléments calculés dans les tableaux croisés dynamiques d'OnlyOffice marque donc un sacré bond en avant pour la suite bureautique, d'autant plus quand on constate (avec reget) que cette fonction n'est toujours pas implémentée dans la vénérable LibreOffice, malgré les années et les demandes répétées.

OnlyOffice Spreadsheets gagne en outre une multitude d'autres améliorations : annulation des actions pendant la coédition en temps réel, actualisation automatique des données provenant de sources externes, remplissage automatique par série de jours, de mois ou d'années, refonte de l'assistant de création de formules de calcul ou encore détection automatique des délimiteurs dans la boite d'import des fichiers CSV. Autant de nouveautés qui rendent le tableur encore plus pratique pour la manipulation et la gestion de données au quotidien.

OnlyOffice 8.3 : du nouveau à tous les étages de la suite bureautique

Et les autres modules de la suite bureautique ne sont pas en reste. L'éditeur de PDf s'enrichit d'un outil pour apposer des tampons prêt-à-l'emploi sur les documents administratifs ou contractuels et permet désormais d'annuler des actions pendant la coédition en temps réel (comme dans le tableur). Le volet de navigation permet maintenant d'effectuer des sélections multiples sur les pages, pour les réorganiser ou les supprimer, et les annotations de texte peuvent être modifiée à la volée grâce à un nouveau panneau d'édition flottant.

L'éditeur de présentations, équivalent de PowerPoint pour créer des diaporamas, gagne en ergonomie et en fluidité avec l'ajout d'un onglet Conception, qui permet de « travailler de manière plus intuitive » sur la mise en page des diapositives. La gestion des thèmes, des styles, des couleurs, des effets de transparence ou de texte est plus centralisée et produit des résultats plus homogènes à travers tout le document. L'éditeur reçoit également une fonction de dessin et de surlignage à main levée pendant le défilement du diaporama, ce qui peut être utile pour attirer l'attention de l'auditoire sur un point particulier.

La suite bureautique reçoit par ailleurs beaucoup d'autres améliorations de portée générale, dont la liste complète est disponible ici, et dont voici quelques points notables : pris en charge des documents Apple iWork (Pages, Numbers, Keynote) et Hancom Office (.hwp, .hwpx), fonctions de comparaison et de combinaison de documents textes au niveau du mot ou du caractère, ou encore une toute nouvelle fonction de dessin intituler Fusionner les formes, qui permet comme son nom l'indique de créer des formes uniques et personnalisées à partir de formes géométriques de base.

Les ajouts et les apports de la version 8.3 sont donc loin d'être anecdotiques pour une mise à jour dîtes « mineure ». On ne peut ici que saluer le sérieux d'Ascensio System, l'éditeur d'OnlyOffice, pour la régularité avec laquelle il fait évoluer sa suite bureautique. L'application s'améliore continuellement depuis sa sortie, et devient au gré de ses mises à jours une solution toujours plus solide face à ses concurrents, et notamment le mastodonte Microsoft Office, qui, de son côté, croit bon de refourguer de force des fonctions « d'intelligence artificielle » en les facturant au prix fort.