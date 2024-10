Le bug de Word qui supprimait les fichiers après enregistrement est corrigé

Depuis quelques jours, Word était affecté par un bug curieux : le célèbre traitement de texte de Microsoft effaçait les fichiers enregistrés après sa fermeture. Heureusement Microsoft a rapidement reconnu et corrigé le problème.

De nombreux utilisateurs de Word avaient récemment signalé un bug étrange, aux conséquences potentiellement très dommageables. Le célèbre traitement de texte de Microsoft supprimait carrément certains fichiers après la fermeture de l'application, même quand ils étaient enregistrés.

Un comportement curieux et inexpliqué, dont les causes exactes n'étaient pas très claires. Dans un premier, Microsoft avait officiellement reconnu le problème, identifié certains facteurs de son déclenchement et formulé quelques recommandations pour l'éviter. Et depuis ce jour, l'entreprise a annoncé avoir complètement résolu ce bug et déployé le correctif auprès de tous les utilisateurs.

Bug Word : les fichiers avec un # dans leur nom ou une extension en majuscules supprimés

Selon un rapport de bug du 3 octobre 2024 publié sur le site d'assistance de Microsoft, plusieurs utilisateurs de Word voyaient leurs documents disparaître de leur ordinateur après avoir fermé l'application, quand bien même ils avaient enregistré leur travail. Le problème affectait semble-t-il la version 2409 de Word pour Microsoft 365, mais pouvait aussi se produire sur la version sans abonnement du traitement de texte.

Dans le détail, c'étaient les fichiers qui contenaient le caractère « # » dans leur nom, ou dont l'extension était écrite en majuscules (.DOCX ou .RTF au lieu de .docx ou .rtf) qui étaient supprimés. Plus précisément, le bug se produisait lorsque l'utilisateur fermait Word avec un travail en cours et non enregistré : dans ce cas de figure et par sécurité, l'application lui propose alors de sauvegarder son document avant la fermeture.

Malheureusement, même si l'utilisateur acceptait l'enregistrement proposé par Word, le fichier disparaissait alors de l'ordinateur, même s'il s'agissait d'un document déjà existant. Un problème particulièrement pénible donc, voire carrément préjudiciable si le fichier ainsi effacé était un document de travail important. Heureusement, il existait un moyen facile pour récupérer les fichiers ainsi supprimés et une solution pour éviter que le bug ne se produise.

Bug Word : récupérer les fichiers supprimés et éviter d'en perdre de nouveaux

Pour les utilisateurs qui étaient malheureusement confrontés à ce problème et dont les documents avaient été supprimés, tout n'était pas perdu. En effet, les fichiers effacés par le bug étaient en réalité simplement déplacés dans la Corbeille de Windows, il était donc possible de les restaurer rapidement à leur emplacement d'origine depuis l'Explorateur de Fichiers... si la Corbeille n'avait pas été vidée entre-temps, bien entendu.

Avant l'identification précise de la cause profonde de ce bug et la publication du correctif définitif, l'entreprise proposait néanmoins deux solutions pour éviter que le problème ne se produise. Tout d'abord, enregistrer manuellement les fichiers avant de fermer Word, en cliquant sur l'icône de disquette ou en utilisant le raccourci clavier Ctrl+S. Les tests réalisés par Microsoft semblaient montrer que le bug ne se produisait pas dans ce cas de figure.

Ensuite, l'entreprise conseillait d'activer l'option « Ne pas afficher le Backstage lors de l'ouverture ou de l'enregistrement de fichiers avec des raccourcis clavier » dans Word. Celle-ci se trouve dans le menu Fichiers > Options > Enregistrement de l'application. L'activation de ce paramètre permettait, encore une fois, d'empêcher le déclenchement du bug et la suppression des fichiers après la fermeture de Word, même si ceux-ci contenaient un « # » dans leur nom ou une extension en majuscules.

Cependant, tout ceci est désormais de l'histoire ancienne, même si prendre l'habitude d'enregistrer manuellement son travail à l'aide du raccourci clavier Ctrl+S reste une bonne recommandation. Depuis ce jeudi 10 octobre 2024, Microsoft a en effet annoncé officiellement (dans le rapport d'incident cité plus haut) que le problème est entièrement résolu et que le correctif est complètement déployé auprès de tous les utilisateurs. Pour ceux qui seraient encore confrontés au bug, l'entreprise conseille de fermer complètement tous les logiciels Office ouverts, avant de ré-ouvrir Word, pour s'assurer de la bonne application du correctif.