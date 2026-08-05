Éclipse solaire du 12 août : cartes, horaires, tout ce qu'il faut savoir pour l'observer en France

Le 12 août 2026, nous pourrons admirer une magnifique éclipse solaire, presque totale en plus ! Horaires, lieux d'observation, lunettes de protection, arnaques… Voici tout ce qu'il faut savoir pour profiter de ce spectacle rare en toute sécurité.

C'est un rendez-vous que les amateurs d'astronomie n'ont pas l'intention de manquer. Le mercredi 12 août, une éclipse solaire, c'est-à-dire quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil, sera visible depuis toute la France métropolitaine. Si le phénomène sera total en Espagne, il restera partiel dans l'Hexagone. Le spectacle n'en sera pas moins remarquable, avec jusqu'à 99,5 % du disque solaire masqué dans les régions les plus au sud-ouest. Un événement d'une telle ampleur n'était pas arrivé depuis le 11 août 1999 !

En plus, comme l'événement aura lieu en toute fin d'après-midi, alors que le Soleil sera déjà très bas sur l'horizon, il promet d'offrir des images particulièrement impressionnantes. Encore faudra-t-il savoir où se placer, à quelle heure lever les yeux… et surtout comment observer l'éclipse sans mettre sa vue ni l'appareil photo de son smartphone en danger.

Éclipse solaire du 12 août : quand aura-t-elle lieu ?

L'éclipse se déroulera en toute fin d'après-midi, alors que le Soleil sera déjà très bas sur l'horizon. Les horaires varieront légèrement selon les régions, mais le phénomène débutera partout en fin de journée avant d'atteindre son maximum quelques minutes avant le coucher du Soleil. Plus on se trouvera vers le sud-ouest de la France, plus la part du Soleil occultée par la Lune sera importante. Les habitants des Pyrénées-Atlantiques, des Landes ou du Pays basque bénéficieront ainsi d'un spectacle plus marqué que ceux du nord-est du pays, même si l'éclipse restera visible sur une très grande partie du territoire.

À Paris, l'éclipse commencera à 19 h 22 et atteindra son maximum aux alentours de 20 h 17, avant de s'achever vers 21 h 09. À Marseille, Lyon, Bordeaux, Lille ou Strasbourg, les horaires resteront assez proches, avec un maximum attendu entre 20 h 14 et 20 h 25 selon les villes.

Éclipse solaire du 12 août : où la voir au mieux ?

Le principal défi ne sera pas tant de trouver un endroit sombre que de disposer d'un horizon parfaitement dégagé vers l'ouest. Comme le Soleil sera très bas au moment du maximum de l'éclipse, un simple immeuble, une colline, une rangée d'arbres ou même un relief situé à plusieurs kilomètres pourra masquer le spectacle. Pour éviter cette mauvaise surprise, un outil gratuit (disponible ici) développé par Alessio Zaniol, un médiateur scientifique italien, permet cependant de vérifier à l'avance si l'horizon sera dégagé depuis un lieu précis. Il est même traduit en français !

Cette carte interactive prend en compte le relief, la hauteur des montagnes et la position exacte du Soleil pendant toute la durée du phénomène. En quelques clics, il est possible de savoir si l'horizon sera dégagé ou s'il vaut mieux se déplacer de quelques centaines de mètres, voire changer complètement de lieu d'observation.

La carte est on ne peut plus simple à comprendre : plus l'horizon est dégagé, plus la couleur tend vers le jaune ; moins il l'est, plus la couleur tend vers le noir. C'est généralement le cas à cause des montagnes ou d'autres reliefs naturels. Notons qu'il est aussi possible d'afficher les forêts en cochant l'option, car elles risquent elles aussi de gêner la visibilité.

Pour visualiser la visibilité depuis un lieu donné, il suffit de zoomer, de se déplacer jusqu'à celui-ci ou de le rechercher directement grâce à l'outil de recherche. En cliquant sur un point précis, on accède aux horaires exacts de l'éclipse à cet endroit, ainsi qu'à plusieurs informations complémentaires, comme sa durée ou une simulation de l'aspect du ciel au moment du maximum. La carte propose également des liens vers des services tels que PeakFinder, Google Street View ou Google Maps, qui permettent de vérifier si le relief, les bâtiments ou la végétation risquent de masquer le Soleil.

Même lorsque le Soleil est presque entièrement masqué par la Lune, il ne faut jamais le regarder directement à l'œil nu. En effet, ses rayons restent suffisamment intenses pour provoquer des lésions irréversibles de la rétine, parfois sans douleur immédiate. Les lunettes de soleil classiques sont totalement inefficaces. Seules des lunettes spécialement conçues pour l'observation des éclipses, conformes à la norme internationale ISO 12312-2, offrent une protection adaptée, car cette norme garantit un niveau de filtration adapté de la lumière visible, des ultraviolets et des infrarouges pour observer directement le Soleil.

Et attention : mieux vaut également ne pas ressortir les lunettes achetées pour l'éclipse de 1999. Après vingt-sept ans de stockage, leur filtre peut avoir été détérioré, même si les dommages ne sont pas visibles à l'œil nu. Par précaution, il est donc recommandé d'utiliser une paire neuve.

Mais, alors que l'événement approche à grands pas, les autorités mettent en garde contre la vente de nombreuses lunettes non conformes sur Internet, dans certains commerces ou même en kiosque. Avant tout achat, il est donc conseillé de vérifier que le produit est annoncé conforme à la norme ISO 12312-2 et que cette conformité peut être attestée, et qu'il indique bien le nom du fabricant et les références du produit (date de fabrication, lot, origine, distributeur). Mieux vaut également privilégier les distributeurs reconnus et éviter les modèles dépourvus d'informations précises. Une vigilance particulière s'impose dans les kiosques et maisons de la presse, où des modèles non conformes ont notamment été repérés.

Mieux vaut se rendre chez un opticien ou en pharmacie. Il est aussi possible d'en commander en ligne, à condition de passer par un site fiable. Il faut notamment être en mesure de consulter la déclaration de conformité du produit. À titre d'exemple, l'opticien français Optic 2000 propose les siennes sur son site, pour 3,90 euros l'unité.

Éclipse solaire du 12 août : peut-on la photographier avec son smartphone ?

L'envie d'immortaliser l'événement sera forte, mais quelques précautions s'imposent. En effet, laisser l'appareil pointé plusieurs minutes vers le Soleil, notamment avec un zoom important ou un objectif additionnel, peut, en plus de donner une image blanche, provoquer une surchauffe. En effet, la concentration en un flux intense de rayons lumineux, infrarouges et ultraviolets peut finir par endommager le capteur et certains composants du module photo.

© Omegon

Pour obtenir des images de qualité, l'idéal reste d'utiliser un filtre solaire adapté placé devant l'objectif. Il s'agit d'une sorte de vitre sombre placée juste devant l'objectif, qui coupe une partie de l'arrivée de la lumière. De quoi rendre l'image plus contrastée et détaillée. Attention, il faut utiliser un véritable filtre solaire conçu pour la photographie du Soleil, offrant une densité optique suffisante, et non un simple filtre photographique ND classique. Les modèles portant la mention OD 5.0 offrent par exemple une atténuation de 99,999 % de la lumière visible et des rayonnements invisibles nocifs. Il existe des modèles qui se collent simplement à l'arrière du téléphone grâce à un velcro, tandis que d'autres doivent être tenus manuellement devant l'objectif.

Et voilà, vous êtes fin prêt pour profiter au maximum de l'événement !