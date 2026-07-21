Google change les règles : votre espace de stockage gratuit va se remplir plus vite

Google a discrètement modifié les règles de stockage des sauvegardes Android. Désormais, le quota d'espace cloud disponible prendra aussi en compte l'historique des appels, les SMS et les paramètres de l'appareil.

Si, comme beaucoup d'internautes, vous possédez un compte Google, vous bénéficiez automatiquement de 15 Go de stockage en ligne gratuit – à condition de lier votre compte à un numéro de téléphone. Un espace que vous utilisez sans doute déjà, parfois même sans le savoir, pour sauvegarder les photos et vidéos prises avec votre smartphone via Google Photos, gérer vos e-mails avec Gmail, stocker des fichiers dans le cloud grâce à Google Drive, ou encore créer des documents en ligne avec les outils bureautiques de Google comme Docs, Sheets, Slides et Forms.

Mais attention, l'entreprise a modifié les règles de calcul de l'espace de stockage utilisé par les sauvegardes Android. Jusqu'à présent, seules les photos et vidéos hébergées sur Google Photos ainsi que les données MMS entraient dans le calcul de l'espace de stockage gratuit de 15 Go. Désormais, l'ensemble des données enregistrées par le service de sauvegarde sera pris en compte dans le quota de stockage du compte Google. Les SMS, l'historique des appels, les paramètres de l'appareil ainsi que certaines données des applications viendront donc s'ajouter aux fichiers déjà comptabilisés.

Stockage Google : une limite plus vite atteinte

Attention à votre espace de stockage si vous utilisez un abonnement gratuit, car, une fois la limite atteinte, plusieurs services cessent de fonctionner normalement. Les nouvelles sauvegardes automatiques de l'appareil seront notamment suspendues tant que de l'espace n'aura pas été libéré ou que vous souscrirez pas à un abonnement Google One.

Dans les faits, l'impact devrait toutefois rester limité pour la plupart des utilisateurs. Google estime que les nouvelles données désormais comptabilisées représentent en moyenne 40 Mo supplémentaires seulement, soit un volume très faible au regard des 15 Go offerts. Néanmoins, cette accumulation progressive pourrait inciter davantage d'utilisateurs à souscrire à une offre payante plus tôt que prévu.

En contrepartie, Google laisse davantage de contrôle aux utilisateurs en leur permettant de choisir plus précisément les éléments inclus dans la sauvegarde. Il devient possible d'activer ou de désactiver individuellement la sauvegarde des SMS et MMS, de l'historique des appels, des paramètres de l'appareil ou encore de sélectionner quelles applications peuvent enregistrer leurs données dans le cloud. Ces réglages sont progressivement déployés sur les smartphones Android compatibles, à partir d'Android 9. Pour vérifier la place occupée par une sauvegarde, il suffit d'ouvrir les paramètres du smartphone, puis de se rendre dans la rubrique dédiée à la sauvegarde Google.