France Identité simplifie la connexion via FranceConnect tout en renforçant la sécurité

France Identité modifie son processus de connexion aux services de l'État via FranceConnect. L'application mobile adopte un procédé plus simple, mais aussi plus sécurisé. Voici ce qui change.

France Identité, l'application contenant un équivalent numérique de la carte d'identité, est depuis plusieurs années maintenant intégrée à FranceConnect, la plateforme qui permet à tout citoyen de s'identifier facilement à plus d'un millier de services en ligne, publics ou privés (Ameli, Impôts, La Poste, MaPrimeRénov', CAF, France Travail, Yris, MSA…), sans avoir à saisir de mot de passe ni à multiplier les identifiants. Pour rendre l'accès aux démarches administratives en ligne plus rapide et plus intuitif pour ses utilisateurs, l'application de l'État déploie une petite nouveauté.

France Identité : une connexion plus intuitive et sécurisée

Jusqu'à présent, l'identification via FranceConnect à l'aide de France Identité nécessitait plusieurs manipulations. Après avoir choisi l'option "France Identité" sur le site d'un service public, l'utilisateur devait ouvrir l'application sur son smartphone puis utiliser son scanner intégré pour lire le QR code affiché à l'écran de son ordinateur. Une étape supplémentaire qui pouvait parfois dérouter les moins à l'aise avec les outils numériques.

Dans un post sur LinkedIn, la plateforme a annoncé une évolution dans la procédure. Désormais, il est possible de scanner directement le QR code avec l'appareil photo du smartphone, comme on le ferait pour consulter le menu d'un restaurant ou ouvrir un lien. Une fois le code reconnu, le téléphone redirige automatiquement l'utilisateur vers l'application France Identité, qui prend alors le relais pour finaliser l'authentification.

Le changement peut sembler mineur, mais il simplifie nettement le parcours de connexion. Et, surtout, il améliore la sécurité en protégeant davantage l'utilisateur des risques de hameçonnage – cette technique de fraude qui consiste à rediriger les internautes vers des sites frauduleux afin de récupérer leurs identifiants ou leurs données personnelles.

Ainsi, si un escroc crée un site imitant un service public pour faire en sorte que la victime s'authentifie avec France Identité, le mécanisme de vérification du QR code peut empêcher l'attaque, car le faux site ne peut pas produire un QR code reconnu comme légitime. En revanche, cela n'élimine pas les risques de phishing, par exemple si un escroc envoie un QR code menant vers une page frauduleuse. La mise à jour de l'application et du système FranceConnect a d'ores et déjà été déployée.