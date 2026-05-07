Comment supprimer le fichier IA de 4 Go installé par Google Chrome ?

Google Chrome télécharge actuellement Gemini Nano, un modèle d'IA de 4 Go, sur les ordinateurs de ses utilisateurs dans le monde entier, et ce, sans leur demander leur autorisation. Voici comment le supprimer.

Depuis plusieurs jours, Google est sous le feu des critiques. En effet, de nombreux utilisateurs de Google Chrome, dont des membres de la rédaction, ont eu la désagréable surprise de découvrir un mystérieux fichier de près de 4 Go, baptisé weights.bin, discrètement installé dans le navigateur (voir notre article). Rapidement, un chercheur indépendant a découvert que la dernière version du navigateur télécharge en arrière-plan un modèle de langage local, en l'occurrence Gemini Nano, le tout sans jamais demander la moindre permission à l'utilisateur.

Face au flot de critiques, Google a tenu à s'expliquer auprès de 9to5google. Il assure que cette pratique est en vigueur depuis 2024 et qu'il supprimera automatiquement ces fichiers locaux si l'espace disponible sur l'appareil est faible. Et que le tout donne accès à des "fonctions de sécurité essentielles, comme la détection des arnaques et l'accès aux API pour développeurs, sans envoyer vos données vers le cloud." Bref, c'est pour notre bien !

Le géant du numérique indique toutefois que, "en février, nous avons commencé à déployer la possibilité pour les utilisateurs de désactiver et supprimer facilement le modèle directement dans les paramètres de Chrome. Une fois désactivé, le modèle ne sera plus téléchargé ni mis à jour". Voici donc comment vous débarrasser du fichier indésirable.

Google Chrome : comment désinstaller le fichier IA ?

Tout d'abord, il faut savoir que l'installation du fichier de Gemini Nano ne concerne pas tous les utilisateurs. En effet, Google a limité l'installation du modèle aux ordinateurs Windows 10/11 ou macOS Ventura minimum, disposant de 22 Go d'espace disque libre, d'un processeur avec au moins 4 cœurs, d'un GPU avec 4 Go de RAM vidéo dédiée, et de 16 Go de RAM système, comme il l'indique sur son site. C'est pourquoi on ne trouve pas Gemini Nano sur tous les ordinateurs. Notons que son téléchargement se déclenche automatiquement lorsque les fonctions d'IA sont actives.

Les utilisateurs et utilisatrices européens semblent concernés de façon aléatoire, sans doute en raison de l'indisponibilité du mode IA de Chrome sur le Vieux Continent. En tout cas, plusieurs membres de la rédaction y ont eu droit !

Si vous avez besoin d'espace de stockage ou êtes allergique à l'IA, il est possible de désinstaller le fichier. Celui-ci se nomme weights.bin et est situé dans le dossier OptGuideOnDeviceModel, niché dans le profil utilisateur de Chrome. Attention toutefois, il faut suivre une méthode bien spécifique, car, si vous supprimez manuellement le fichier, Google Chrome le retélécharge dans un cycle sans fin ! Voici donc la marche à suivre :

► Ouvrez Google Chrome et cliquez sur les trois petits points à droite en haut de l'écran ;

► Un menu déroulant apparaît. Rendez-vous dans les Paramètres ;

► Une nouvelle page s'affiche. Allez dans la section Système et décochez IA embarquée. Pour utiliser à nouveau les fonctions qui s'appuient sur les modèles intégrés, il faudra réactiver le paramètre.

Il est tout à fait possible que, comme nous, cette dernière option n'apparaisse pas – un comble ! Dans ce cas, vous allez devoir fouiller dans le navigateur en saisissant "chrome://flags/#optimization-guide-on-device-model" puis "chrome://flags/#prompt-api-for-gemini-nano" dans la barre d'adresse. Dans les deux cas, basculez les deux options sur "Disabled" et relancez votre navigateur.

Sinon, la méthode la plus simple est aussi la plus radicale : se débarrasser de Google Chrome en adoptant un autre navigateur Web. Entre Firefox, Bravo, Opera, Vivaldi, Edge et beaucoup d'autres, le choix ne manque pas !