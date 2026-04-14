Charles : l'extension Chrome pour surfer sur le Web sans passer par les GAFAM

Très originale dans son principe, Charles est une nouvelle extension Chrome qui permet de vous sevrer de votre dépendance aux services américains de façon pédagogique, en vous proposant en temps réel des alternatives européennes.

Depuis que Donald Trump a débuté son second mandat, les géants de la tech d'outre-Atlantique ne cessent de multiplier les signes d'allégeance, notamment en effectuant des dons importants à la Maison Blanche, en chantant les louanges de leur nouveau souverain et en modifiant certains aspects de leurs services pour lui être sympathiques.

Et autant dire que, au vu du comportement instable et vindicatif du locataire de la Maison blanche, tout ce petit monde a rapidement suscité la méfiance des citoyens et utilisateurs européens, au point d'entraîner des appels au boycott de tous les services fournis par les GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).

Pour sensibiliser aux enjeux de la souveraineté numérique et de la collecte des données, une extension pour Google Chrome répondant au doux nom de Charles bloque en temps réel l'utilisation de services numériques américains et propose immédiatement des équivalents hébergés en Europe.

Charles : une extension anti-GAFAM pour Chrome, mais pas que

Disponible sur le Chrome Web Store, Charles se présente comme un accompagnateur "dans votre transition vers des services numériques respectueux de vos données, de la réglementation européenne (RGPD) et favorise l'autonomie digitale européenne". Son but est de vous aider à "réduire votre dépendance aux géants technologiques américains en vous proposant des alternatives européennes de qualité".

© Charles

Dans un premier temps, Charles vous signale lorsque vous consultez un service qui collecte vos données. Ensuite, il vous suggère une alternative européenne, présentée comme plus respectueuse de votre vie privée. L'extension Charles offre au total quatre niveaux de blocage, allant du plus modéré au plus strict.

Le premier niveau, "Observer", se limite à analyser vos habitudes de navigation sans intervenir. Le mode "Doux" vous envoie des notifications discrètes assorties de suggestions d'alternatives. Le niveau "Fort", quant à lui, affiche une page d'avertissement avec un temps d'attente avant d'autoriser l'accès au service en question. Enfin, le niveau "Total" bloque complètement l'accès, sans possibilité de contournement. Il est également possible d'ajuster ces paramètres selon les catégories de services Web (recherche, stockage, productivité, communication, etc.).

Ainsi, si vous vous rendez sur Dropbox, Charles vous suggèrera plutôt NextCloud, kDrive ou Tresorit. Même chose pour Slack, qui peut être remplacé par Element, un service de messagerie open source, ou Zoom par Jitsi, GitHub par GitLab, ou encore ChatGPT par Mistral AI.

Bien évidemment, Charles ne collecte aucune donnée. Les statistiques d'utilisation (nombre de blocages, habitudes de navigation, progression) sont conservées en local sur votre appareil, et c'est tout. Pour vous motiver, l'extension vous fait gagner des points à chaque blocage et vous fait gagner des badges.

Le seul point négatif a priori, c'est qu'il s'agit d'une extension Chrome, le navigateur Web de Google. Un léger paradoxe sur le principe. Fort heureusement, elle fonctionne également avec les autres navigateurs compatibles, comme Edge, de Microsoft, un autre GAFAM, mais aussi et surtout Opera, Brave ou encore Vivaldi. Ouf !