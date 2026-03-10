Gemini veut fouiller dans vos données personnelles pour mieux vous connaître

Pour offrir encore plus de précision et de pertinence à son IA Gemini, Google travaille sur Intelligence Personnelle, une nouvelle fonction qui repose sur vos données personnelles et qui promet de mieux vous aider..

À l'occasion de la conférence Made By Google, qui a eu lieu le 13 août 2024, Google avait dévoilé les contours de Gemini Live, un nouveau mode de conversation vocale. Pour rappel, cet outil est une sorte de Siri dopé à l'intelligence artificielle, qui permet de vous faire parler avec l'assistant personnel comme s'il s'agissait d'un être humain. Même si l'outil s'est considérablement amélioré depuis sa sortie, il reste toutefois encore un peu limité. En effet, Gemini Live peut parler de n'importe quel sujet, surtout lorsqu'il est question de culture générale ou d'actualités, mais le chatbot rencontre toujours des difficultés au moment d'évoquer des thématiques plus privées, comme votre quotidien ou vos habitudes personnelles.

Intelligence Personnelle dans Gemini Live : une fonction qui sait tout de vous

Pour combler ce manque – qui fait évidemment tache quand on parle d'un assistant personnel – Google a travaillé sur Intelligence Personnelle, une nouvelle fonction assez intrusive qui pourrait bien inquiéter. Comme l'a révélé Android Authority après une analyse de l'APK de l'application Google (version 15.52.45.29.arm64), la firme de Mountain View vous invite désormais à partager vos données personnelles. Ces informations permettraient ainsi à Gemini Live d'apporter des réponses plus personnalisées, et donc plus pertinentes. "Essayez une version de Gemini Live qui utilise votre contexte personnel", "Essayez une version de Gemini Live qui utilise vos conversations passées et vos applications connectées pour fournir des réponses plus personnalisées", peut-on notamment lire dans les fichiers de Google.

Grâce à cette nouveauté, l'intelligence artificielle pourra récupérer les données issues de l'écosystème Google. Elle pourra traiter et analyser vos photos dans Google Photos, vos documents dans Google Drive, votre emploi du temps dans Google Calendar ou encore votre historique Gmail.

Ainsi, si vous demandez à Gemini Live : "À quelle heure est mon vol demain et quel est le nom de l'hôtel que j'ai réservé ?", l'outil pourra directement vous répondre dans la discussion orale. Jusqu'à présent, lorsque vous posiez une question similaire à l'IA, Gemini vous obligeait à passer par une interface textuelle pour lui accorder l'accès aux informations ou à l'application nécessaire.

Le déploiement d'Intelligence Personnelle pourrait donc fluidifier encore un peu plus vos échanges avec l'IA. Reste à savoir si vous êtes prêt à partager une fois de plus vos données personnelles avec l'outil, qui vous connaîtra désormais mieux que quiconque.