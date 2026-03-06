Téléphone et Contacts Android : vous pouvez désormais créer votre propre carte d'appel

L'appli Téléphone d'Android permet déjà de créer des cartes d'appel pour chacun de ses contacts. Après plusieurs mois d'attente, Google ajoute enfin la possibilité d'éditer sa propre fiche pour contrôler ce que les correspondants voient.

En août 2025, Google avait déployé une nouvelle fonction qui avait plu aux utilisateurs de smartphones Android : les cartes d'appel personnalisables dans les applications Téléphone et Contacts, installées par défaut dans la plupart des appareils. Pour rappel, cette option permet de créer une fiche unique pour chaque contact, qui s'affiche automatiquement lors des appels en ajoutant une photo, du texte et d'autres effets visuels, histoire d'avoir des mini-profils personnalisés. Les utilisateurs peuvent ainsi créer des cartes professionnelles et sérieuses pour leurs collègues de bureau ou des cartes décalées et humoristiques pour leurs amis les plus drôles.

Téléphone et Contacts Android : comment créer sa propre carte d'appel ?

Malheureusement, Google avait oublié d'intégrer une option importante pour de nombreux utilisateurs. Si ces derniers pouvaient créer des cartes pour leurs contacts, ils ne pouvaient pas éditer leur propre fiche. Une fonction pourtant très utile qui permet aux utilisateurs de choisir et de changer à volonté ce que voient leurs interlocuteurs lorsqu'ils sont en appel téléphonique.

Cette lacune est aujourd'hui comblée, tout utilisateur pouvant désormais créer sa propre fiche, avec la présentation et des informations de son choix. Comme l'a révélé Android Authority, le déploiement de l'option a commencé le 3 mars 2026. Attention cependant, la mise en place est progressive et la nouveauté n'est pas encore disponible sur tous les appareils. Dès lors que le déploiement sera terminé, la création et la modification de la fiche contact seront disponibles directement dans l'application Téléphone d'Android.

© Android Authority

Pour y parvenir, cliquez sur l'icône de menu – les trois lignes horizontales situées en haut à gauche de l'écran –, puis sur Paramètres. Une fois cette étape réalisée, vous devez faire défiler vers le bas jusqu'au bouton "Fiche de contact", qui se trouve tout en bas de la catégorie Général. Ici, vous pouvez cliquer sur "Créer". "Comment vous apparaîtrez aux autres lorsque vous passerez ou recevrez des appels", assure Google, juste à côté de la fonction.

Pour modifier la carte d'appel, Google vous permet de choisir entre une image déjà présente dans votre galerie ou de prendre une photo directement avec votre smartphone. Vous pouvez ensuite modifier la police et la couleur du texte. Quand vous avez terminé, vous pouvez modifier le texte (police, taille, couleur, etc.) et choisir si votre carte d'appel s'affiche pour tous les numéros ou uniquement pour vos contacts.