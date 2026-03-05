Adieu Apple Pay et Google Pay ? Vous pourrez bientôt utiliser Wero pour régler tous vos achats

En Allemagne et en Belgique, le service de paiement mobile Wero peut désormais être utilisé pour régler les achats en ligne et en magasin. Une nouveauté qui va bientôt arriver en France en alternative aux solutions américaines.

Depuis des années, les transactions par carte bancaire en Europe sont contrôlées par les deux mastodontes Visa et Mastercard. Même si ces solutions – qui permettent de régler des achats en ligne ou en magasin – sont très pratiques, elles obligent les consommateurs à laisser gérer leurs données et leurs flux financiers à des sociétés situées en dehors de l'Union européenne et qui répondent ainsi à des législations étrangères.

Pour mettre un terme à cette hégémonie, l'European Payments Initiative (EPI) et l'alliance EuroPa ont eu la bonne idée de créer Wero. Pour rappel, il s'agit d'une solution de paiement mobile, qui a notamment remplacé Paylib au début de l'année 2025, qui permet de faire des virements instantanés entre particuliers à partir d'un numéro de téléphone ou d'un QR code. Mais attention, l'offre de service proposée par Wero va bientôt évoluer.

Wero : une nouvelle solution pour payer directement en magasin ?

Si au départ Wero permettait aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à leurs proches pour les rembourser, leur faire un cadeau ou pour créer une cagnotte, l'ambition de cette solution de paiement mobile va bien au-delà. En effet, en Belgique par exemple, les utilisateurs de Wero peuvent désormais utiliser l'application… pour régler leurs achats en ligne et en magasin. Le système vient donc directement concurrencer les services de paiement mobile comme Apple Pay ou encore Google Pay.

La nouvelle fonction développée par Wero devrait d'ailleurs débarquer dans l'Hexagone dans les prochains mois. La solution e-commerce du service sera prochainement lancée "en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas", a annoncé la directrice générale d'EPI, Martina Weimert. Pour l'instant, la date de déploiement de ce nouveau système n'a pas été officiellement annoncée. On peut toutefois tabler sur une sortie courant 2026, car la solution a été activée en Allemagne (fin 2025) et en Belgique (mars 2026).